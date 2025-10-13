Фінансові новини
- |
- 13.10.25
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
08:48 13.10.2025 |
Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав другу за два дні розмову з американським лідером Дональдом Трампом.
Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", - написав Зеленський.
Він повідомив, що у розмові обговорили "захист життя в нашій країні та посилення" - і щодо ППО, і щодо стійкості, і щодо далекобійності.
"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - написав Зеленський.
У суботу Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із Дональдом Трампом.
Зокрема, Зеленський зазначив, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, "яку він реально забезпечив".
"І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - додав він.
За словами Зеленського, він також поінформував Трампа про російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.
"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - підкреслив він.
Axios: Зеленський і Трамп у суботу говорили про ракети Tomahawk
Президент Володимир Зеленський в ході суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.
Про це стало відомо порталу Axios від джерел
За словами одного з джерел, розмова тривала близько 30 хвилин.
Зеленський у своїй публічній заяві охарактеризував її як "дуже позитивну і продуктивну".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
ТОП-НОВИНИ
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Британія, Німеччина і Франція домовились просувати «репараційну позику» для України
|Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
|Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
|Нобелівську премію миру, яку так хотів Трамп, дали венесуельці
Бізнес
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп