Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом

 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав другу за два дні розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", - написав Зеленський.

Він повідомив, що у розмові обговорили "захист життя в нашій країні та посилення" - і щодо ППО, і щодо стійкості, і щодо далекобійності.

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - написав Зеленський.

У суботу Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із Дональдом Трампом.

Зокрема, Зеленський зазначив, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, "яку він реально забезпечив".

"І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - додав він.

За словами Зеленського, він також поінформував Трампа про російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - підкреслив він.

Axios: Зеленський і Трамп у суботу говорили про ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський в ході суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел

За словами одного з джерел, розмова тривала близько 30 хвилин.

Зеленський у своїй публічній заяві охарактеризував її як "дуже позитивну і продуктивну".
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес