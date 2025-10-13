Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав другу за два дні розмову з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Щойно говорив із президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Вчора домовились щодо певної тематики на сьогодні, і якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись", - написав Зеленський.

Він повідомив, що у розмові обговорили "захист життя в нашій країні та посилення" - і щодо ППО, і щодо стійкості, і щодо далекобійності.

"Багато деталей щодо енергетики. Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається", - написав Зеленський.

У суботу Зеленський повідомив, що мав телефонну розмову із Дональдом Трампом.

Зокрема, Зеленський зазначив, що привітав Трампа з успіхом й угодою для Близького Сходу, "яку він реально забезпечив".

"І якщо вдається зупинити війну в тому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, в тому числі й ця російська війна", - додав він.

За словами Зеленського, він також поінформував Трампа про російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас", - підкреслив він.

Axios: Зеленський і Трамп у суботу говорили про ракети Tomahawk

Президент Володимир Зеленський в ході суботньої телефонної розмови зі своїм американським колегою Дональдом Трампом говорив про можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk.

Про це стало відомо порталу Axios від джерел

За словами одного з джерел, розмова тривала близько 30 хвилин.

Зеленський у своїй публічній заяві охарактеризував її як "дуже позитивну і продуктивну".



