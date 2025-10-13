FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах

Британське видання Financial Times з посиланням на свої джерела пише, що з літа цього року США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергооб'єктах, зокрема нафтопереробних заводах.

"США вже кілька місяців допомагають Україні завдавати далекобійних ударів по російських енергетичних об'єктах, що, за словами офіційних осіб, є скоординованими зусиллями з послаблення економіки Володимира Путіна і примусу його сісти за стіл переговорів", - йдеться в статті.

За словами кількох українських та американських чиновників, американська розвідувальна інформація, якою поділилися з Києвом, дозволила завдати ударів по важливих російських енергетичних активах, включаючи нафтопереробні заводи, далеко за лінією фронту.

Ці удари призвели до зростання цін на енергоносії в Росії та спонукали Москву скоротити експорт дизельного пального та імпорт нафтопродуктів.

За даними FT, розвідка США допомагає Києву формувати планування маршруту, висоту, час та рішення щодо місії, дозволяючи українським далекобійним ударним безпілотникам уникати російської протиповітряної оборони.

Троє людей, знайомих з операцією, сказали, що Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Посадовець США сказав, що Україна вибирала цілі для ударів далекого радіуса дії, а потім Вашингтон надавав розвідувальну інформацію про вразливості об'єктів.

Але інші особи, які брали участь та були проінформовані про операції, сказали, що США також визначили пріоритетні цілі для українців. Один з них описав київські безпілотники як "інструмент" для Вашингтона, щоб підірвати економіку Росії та підштовхнути Путіна до врегулювання.

Раніше США не визнали прямої ролі в ударах України по російських енергетичних об'єктах.

Більшість deep-strike здійснює Служба безпеки України та підрозділ Безпілотних систем Збройних сил України. Але інші розвідувальні та військові підрозділи також відіграють певну роль в атаках.

СБУ повідомила Financial Times, що її "далекобійні удари спрямовані на знищення військового потенціалу ворога, включаючи його економічні можливості". Вона додала, що Київ працюватиме над збільшенням кількості та масштабу ударів по Росії.

Результат українських атак на російські НПЗ

Перебої з постачанням бензину, що почалися в серпні на Далекому Сході РФ, поширилися щонайменше на 57 регіонів Росії. Деякі автозаправки змушені закриватися, ціни на бензин зростають дедалі швидше, влада запровадила заборону на експорт нафтопродуктів до кінця року.

Криза розгортається на тлі рекордної кількості атак українських безпілотників на російські енергооб'єкти, свідчить аналіз ВВС.

Все почалося з Далекого Сходу - у Забайкаллі, Примор'ї та Сахалінській області, які забезпечуються лише двома великими НПЗ. На заправках вишиковувалися величезні черги, люди скаржилися на дефіцит окремих марок бензину та на те, що його відпускали малими партіями або навіть за талонами.

У Криму великих нафтопереробних заводів немає зовсім, тому перебої одразу зачепили й анексований півострів, а до жовтня ситуація там погіршилася ще більше: спочатку влада обмежила продаж бензину в одні руки 30 літрами, а потім - 20, для всіх, окрім громадського транспорту та екстрених служб.

Зараз, за підрахунками ВВС, щонайменше 57 регіонів зіткнулися - хай навіть тимчасово - з перебоями у постачанні пального, зазвичай на незалежних АЗС. До уваги брали всі регіони, де з серпня повідомляли про проблеми, навіть якщо до жовтня ситуація стабілізувалася.

За даними Росстату, від початку року до кінця вересня бензин на АЗС подорожчав більш ніж на 10% при офіційній інфляції за той самий період близько 4,5%.

Не у всіх регіонах РФ ідеться про справжній дефіцит: у столиці та інших великих містах ситуація стабільна, хоча деякі опитані москвичі зіштовхувалися з тим, що на окремих заправках не було певних марок бензину.

Москва отримує пальне з п'яти НПЗ, і в цьому сенсі вона унікальна: більшість регіонів забезпечуються одним-двома, говорить старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з дослідження Росії та Євразії Сергій Вакуленко.

Але чим далі від Москви, тим відчутніші проблеми.

За підрахунками ВВС, загалом із січня 2025 року українські дрони вразили 21 із 38 великих російських НПЗ, що на 48% більше, ніж за весь 2024 рік.