Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані

 

Зранку 11 жовтня, далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили нафтопереробний завод «Башнафта-УНПЗ» у місті Уфа (республіка Башкортостан) - про це Радіо Свобода повідомило джерело у спецслужбі.

За його даними, ударні далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили ціль в Уфі, на відстані 1400 кілометрів від України.

За даними джерела, Уфа є «одним із найбільших» нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили. Відомо, що після вибухів, на територію «Башнафта-УНПЗ» почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом здіймався стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО «А» СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

«Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об'єктів на території ворога, які працюють на війну проти України», - заявив співрозмовник Радіо Свобода.

Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об'єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6027
  0,0965
 0,23
EUR
 1
 48,1094
  0,0959
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,10 0,24 41,6000  0,11 0,26
EUR 48,1800  0,05 0,10 48,2100  0,06 0,12

