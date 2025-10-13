Фінансові новини
Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
08:29 13.10.2025 |
Зранку 11 жовтня, далекобійні дрони Служби безпеки України (СБУ) уразили нафтопереробний завод «Башнафта-УНПЗ» у місті Уфа (республіка Башкортостан) - про це Радіо Свобода повідомило джерело у спецслужбі.
За його даними, ударні далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «А» СБУ вразили ціль в Уфі, на відстані 1400 кілометрів від України.
За даними джерела, Уфа є «одним із найбільших» нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили. Відомо, що після вибухів, на територію «Башнафта-УНПЗ» почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом здіймався стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО «А» СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
«Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані - за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об'єктів на території ворога, які працюють на війну проти України», - заявив співрозмовник Радіо Свобода.
Від початку 2024 року російські НПЗ, а також військові об'єкти на території РФ регулярно зазнають атак українських безпілотників.
Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».
|Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС
|Трамп пригрозив Путіну наданням Tomahawk Україні, якщо війна не завершиться
|Зеленській цими вихідними двічі розмовляв із Трампом
|FT: США вже кілька місяців допомагають Україні бити по російських нафтопереробних заводах
|Дрони СБУ 11 жовтня завдали удару по НПЗ у Башкортостані
|Британія, Німеччина і Франція домовились просувати «репараційну позику» для України
|Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного
|Україна до кінця року отримає ще €8,4 мільярда за механізмом ERA - Домбровскіс
|Президент Фінляндії зателефонував Зеленському після зустрічі з Трампом
|«Не вийду з цього герцю»: Тетяна Чорновол заявила, що продовжить службу у війську і не йтиме в Раду
|Rheinmetall передасть Україні системи ППО Skyranger 35
|Нобелівську премію миру, яку так хотів Трамп, дали венесуельці
|Microsoft назвав професії, найбільше схильні до заміни ШІ
|Компанія Deloitte наконсультувала уряд Австралії на $290 000 з «галюцинаціями» ШІ та має повернути гроші
|Qualcomm купила Arduino та представила одноплатний міні-ПК
|Bloomberg: Роналду став першим футболістом-мільярдером
|Нобелівську премію з хімії 2025 року вручили за розробку металоорганічних каркасів
|Google платитиме до $30 000 за виявлення багів у штучному інтелекті
|Samsung представила революційний сенсор камери на 200 Мп