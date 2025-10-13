США 1 листопада запровадять додаткові 100% мита на товари з Китаю

Американський президент Дональд Трамп заявив, що з 1 листопада, "або й раніше", введе 100% мито на товари з Китаю, у відповідь на останнє різке обмеження Пекіном експорту рідкісноземельних матеріалів та технологій їхнього виробництва.

Про це президент США написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Ввечері 10 жовтня Трамп заявив, що Китай зайняв "надзвичайно агресивну позицію в питаннях торгівлі" та надіслав "всьому світу надзвичайно ворожий лист".

За словами Трампа, у цьому листі Пекін заявив, що з 1 листопада він запровадить масштабний експортний контроль "практично на всі товари, які він виробляє, а також на деякі товари, які навіть не виробляються ним".

"Це стосується ВСІХ країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними ще кілька років тому. Це абсолютно нечуване в міжнародній торгівлі і є моральним ганьбою у відносинах з іншими країнами", - написав американський президент.

Відтак Трамп заявив, що з огляду на те, що Китай "зайняв цю безпрецедентну позицію" - США з 1 листопада, "або раніше, залежно від подальших дій або змін з боку Китаю", введуть 100-відсотковий митний тариф на Китай, "понад будь-який тариф, який вони сплачують зараз".

Також, за його словами, 1 листопада США введуть експортний контроль на все критично важливе програмне забезпечення.

Зазначимо, 9 жовтня Китай оголосив про негайне посилення заходів контролю над експортом рідкісноземельних елементів, розширивши обмеження на технології переробки та заборонивши поставки іноземним підприємствам оборонної промисловості.

Китай і США перебувають у стані торговельного протистояння через обмеження, що зачіпають такі ключові галузі, як напівпровідники та рідкісноземельні елементи.