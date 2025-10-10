Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень

Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень

 

Російські війська вночі атакували Україну понад 450 дронами та 30 ракетами, заявив президент України Володимир Зеленський.

«На багатьох об'єктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити», - написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що у Запоріжжі через атаку РФ загинула дитина, станом на зараз по країні відомо про понад 20 постраждалих людей.

Він зазначив, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання, знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

«Саме цивільна, енергетична інфраструктура - головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії - США, Європи, «сімки» - у реалізації постачань ППО, у санкціях», - заявив Зеленський, додавши, що Київ розраховує на реакцію на цю жорстокість G7, усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5062
  0,1038
 0,25
EUR
 1
 48,2053
  0,0667
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1621  0,04 0,09 41,7143  0,05 0,12
EUR 47,8743  0,14 0,29 48,5496  0,10 0,20

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5100  0,04 0,10 41,5400  0,04 0,10
EUR 48,1400  0,11 0,23 48,1800  0,10 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес