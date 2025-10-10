Зеленський: Україна зазнала атаки РФ понад 450 дронами та 30 ракетами, енергетика – головна мішень

Російські війська вночі атакували Україну понад 450 дронами та 30 ракетами, заявив президент України Володимир Зеленський.

«На багатьох об'єктах критичної інфраструктури триває ліквідація російського удару по енергетиці. Цинічна й прорахована атака: понад 450 дронів і більше ніж три десятки ракет проти всього, що забезпечує нормальність життя і чого росіяни хочуть нас позбавити», - написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що у Запоріжжі через атаку РФ загинула дитина, станом на зараз по країні відомо про понад 20 постраждалих людей.

Він зазначив, що у Києві бригади працюють над відновленням електропостачання та водопостачання, знеструмлення в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, на Дніпровщині.

«Саме цивільна, енергетична інфраструктура - головна мішень російських ударів перед опалювальним сезоном. Разом ми можемо захистити людей від цього терору. Потрібні не порожні слова, а рішучі дії - США, Європи, «сімки» - у реалізації постачань ППО, у санкціях», - заявив Зеленський, додавши, що Київ розраховує на реакцію на цю жорстокість G7, усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння - ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ - атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об'єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.