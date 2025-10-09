Фінансові новини
- 09.10.25
- 04:06
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
23:37 08.10.2025 |
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував інформацію, ніби він формує команду для виборів, запрошуючи туди військових. Він розкритикував українські медіа, які написали про це.
Про це йдеться в його повідомленні в соцмережах.
Залужний каже, що українські медіа, «маючи можливість перевіряти інформацію», «вмить розносять фейки у країні, що воює». Це, мовляв, «робиться синхронно з російською пропагандою».
Він вважає, що, використовуючи анонімні джерела, росія «розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває».
За словами Залужного, українські медіа нібито не розповідають про стратегію, «внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів», але натомість «завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою».
Він наголосив, що не створює передвиборчих штабів і партій, а також порадив тим, кому від його імені пропонують долучитися «до будь-яких процесів», звертатися до правоохоронців.
«Допоки у мене є можливість служити державі - я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі», - додав посол.
Раніше французький портал Intelligence Online з посиланням на джерела писав, що деяким високопосадовцям, наближеним до Залужного, запропонували місця у його «парламентському списку», попри те, що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.
Радниця Залужного Оксана Тороп теж спростовувала інформацію французького видання: «Є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні - це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри».
Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода
Членство в ЄС і фінансова підтримка: Уряд визначив критерії для країн, з якими буде доступне множинне громадянство
Рада не змогла призначити суддів КС
Посли ЄС схвалили нову торговельну угоду з Україною, її затвердять 13 жовтня
Цивінський відреагував на розслідування про «мільйонера з БЕБ»: Буде перезавантаження
Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
Україна не втручається у справу щодо підозрюваного в підриві «Північних потоків», це судова справа — посол
52% українців вважають, що діяльність «Слуги народу» в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС
Чехія готує передачу ЗСУ танків, здатних змагатися з російськими Т-90М
Туск заявив, що не в інтересах Польщі екстрадувати українця, якому Німеччина закидає підрив «Північних потоків»
Україні доведеться збільшити імпорт газу на 30% через російські удари
Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України на 2026р до 2%
OpenAI інтегрувала сторонні застосунки в ChatGPT
Сем Альтман заявив, що ChatGPT досяг 800 млн активних користувачів на тиждень
В США створили «безкоміркову» технологію батарей для електромобілів, яка може збільшити пробіг на 50%
OpenAI закупить чипи AMD на десятки мільярдів доларів
Український розробник цифрового банкінгу став першим «єдинорогом» у галузі Fintech
Користувачі Gmail можуть надсилати листи з наскрізним шифруванням кому завгодно
В Україні вперше продаж нових авто очолили електромобілі