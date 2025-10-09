Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував інформацію, ніби він формує команду для виборів, запрошуючи туди військових. Він розкритикував українські медіа, які написали про це.

Про це йдеться в його повідомленні в соцмережах.

Залужний каже, що українські медіа, «маючи можливість перевіряти інформацію», «вмить розносять фейки у країні, що воює». Це, мовляв, «робиться синхронно з російською пропагандою».

Він вважає, що, використовуючи анонімні джерела, росія «розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває».

За словами Залужного, українські медіа нібито не розповідають про стратегію, «внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів», але натомість «завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою».

Він наголосив, що не створює передвиборчих штабів і партій, а також порадив тим, кому від його імені пропонують долучитися «до будь-яких процесів», звертатися до правоохоронців.

«Допоки у мене є можливість служити державі - я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі», - додав посол.

Раніше французький портал Intelligence Online з посиланням на джерела писав, що деяким високопосадовцям, наближеним до Залужного, запропонували місця у його «парламентському списку», попри те, що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.

Радниця Залужного Оксана Тороп теж спростовувала інформацію французького видання: «Є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні - це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри».