НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залужний розкритикував медіа за поширення інформації про його нібито підготовку до виборів: Дуже шкода

23:37 08.10.2025 |

Політика

 

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував інформацію, ніби він формує команду для виборів, запрошуючи туди військових. Він розкритикував українські медіа, які написали про це.

Про це йдеться в його повідомленні в соцмережах.

Залужний каже, що українські медіа, «маючи можливість перевіряти інформацію», «вмить розносять фейки у країні, що воює». Це, мовляв, «робиться синхронно з російською пропагандою».

Він вважає, що, використовуючи анонімні джерела, росія «розпорошує наше суспільство і готує нас до виборів, але в державну думу країни, що нас вбиває».

За словами Залужного, українські медіа нібито не розповідають про стратегію, «внаслідок якої ми здобудемо хоча б можливість проведення самих виборів», але натомість «завдяки їм ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою».

Він наголосив, що не створює передвиборчих штабів і партій, а також порадив тим, кому від його імені пропонують долучитися «до будь-яких процесів», звертатися до правоохоронців.

«Допоки у мене є можливість служити державі - я буду це робити. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні до її державних органів неможливі», - додав посол.

Раніше французький портал Intelligence Online з посиланням на джерела писав, що деяким високопосадовцям, наближеним до Залужного, запропонували місця у його «парламентському списку», попри те, що сам він ще не вирішив балотуватися на пост президента.

Радниця Залужного Оксана Тороп теж спростовувала інформацію французького видання: «Є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні - це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри».
За матеріалами: hromadske.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4024
  0,0866
 0,21
EUR
 1
 48,1386
  0,0356
 0,07

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0050  0,00 0,00 41,5100  0,01 0,01
EUR 47,8906  0,21 0,44 48,5538  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,40 41,5000  0,16 0,40
EUR 48,2500  0,10 0,21 48,2850  0,09 0,20

