Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії
23:31 06.10.2025 |
Українські оборонні компанії запускатимуть нові спільні виробничі проєкти на території Данії.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".
Як зазначається, запуск українськими оборонними компаніями нові спільні виробничі проєкти на території Данії, передбачено Меморандумом про взаєморозуміння.
Цей Меморандум Шмигаль підписав 6 жовтня разом із данськими колегами - міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та Міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном.
Меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Генштаб: ЗСУ 4 жовтня пошкодили малий ракетний корабель РФ у Карелії
|Уряд унормував мито на сою та ріпак – Forbes
|НПЗ у російському Орську атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології