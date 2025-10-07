Авторизация

Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії

 

Українські оборонні компанії запускатимуть нові спільні виробничі проєкти на території Данії.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Як зазначається, запуск українськими оборонними компаніями нові спільні виробничі проєкти на території Данії, передбачено Меморандумом про взаєморозуміння.

Цей Меморандум Шмигаль підписав 6 жовтня разом із данськими колегами - міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном, міністром промисловості, бізнесу та фінансових справ Мортеном Бьодсковом та Міністром закордонних справ Ларсом Льоке Расмуссеном.

Меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів.
