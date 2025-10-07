Українські оборонні компанії запустять спільні виробничі проєкти в Данії

У ніч проти 6 жовтня українські військові уразили завод імені Свердлова в Дзержинську, що в Нижньогородській області рф. Також ЗСУ ударили по комплексу з перевалки нафти в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.