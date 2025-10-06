Фінансові новини
- |
- 06.10.25
- |
- 18:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes
Конкурсна комісія не зможе обрати нового керівника Державної митної служби до кінця цього року, хоча цей дедлайн був прописаний у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Відтак, з МВФ хочуть домовитися про відтермінування цього строку, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на два джерела.
Один із співрозмовників видання припустив, що дедлайн можуть перенести на кілька місяців. Інший співрозмовник переконаний, що МВФ піде на зустріч комісії щодо продовження термінів.
"Між якістю та часом вибір на користь якості процедури очевидний", - зазначив він.
Меморандум, укладений між українською владою та МВФ містить структурний маяк про призначення постійного голови митниці. Його виконання вже переносилось з кінця червня на кінець року.
Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення про створення конкурсної комісії для організації відкритого відбору на посаду керівника Державної митної служби на початку серпня.
Її очолив колишній генсекретар Всесвітньої митної організації, який допомагав Україні впроваджувати стандарти безпеки, лібералізації торгівлі й модернізації митних систем Куніо Мікурія. Серед іноземних членів також митний аташе Литви при ЄС Арунас Адоменас та Девід Бернстайн - експерт із питань врядування та інституційних реформ, що працював у Держдепартаменті США та Світовому банку.
Представниками комісії від української влади стали: голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов і директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс" Олег Тимків.
Нагадаємо, ще у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці, але вона так і не розпочалася. Кабінет Міністрів мав розглянути комплексний план реформування Державної митної служби до 17 червня цього року, але не зробив цього.
На той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що для його реалізації необхідно знайти "сотні мільйонів доларів", але цих коштів немає.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Бєлгороді під ударом опинилася місцева підстанція. У частині міста зникло світло
|Сили оборони уразили завод із виробництва вибухівки та боєприпасів у рф, а також нафтовий термінал у Криму
|Греція готує передачу Україні 60 гаубиць M110A2 калібру 203 мм та боєприпасів до них
|Вибори в Чехії: перемогла партія євроскептика Бабіша. Що це значить для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Уряд унормував мито на сою та ріпак – Forbes
|НПЗ у російському Орську атакували дрони. Там пролунало кілька вибухів
|WSJ розповіло деталі планів України та США щодо масштабної угоди про дрони
|The Telegraph: шатдаун у США поставив під питання переговори з делегацією України щодо зброї
|Reuters: США можуть продати для України не Tomahawk, а іншу далекобійну зброю
|Путін погрожує ударами по українських АЕС
|США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
Бізнес
|Нідерландський суд зобов’язав Meta змінити стрічки Facebook та Instagram
|Акціонери Tesla закликали відхилити безпрецедентний пакет виплат Маску на $1 трлн
|«Зоряна брама» OpenAI пожирає пам’ять: для ЦОД Stargate за $500 млрд знадобиться 40% світового виробництва DRAM
|Apple призупиняє розробку Vision Air і зосереджується на смарт-окулярах
|Тайвань не погодився з пропозицією США щодо виробництва чипів «50 на 50»
|Qualcomm остаточно перемогла Arm в суді: ядра Snapdragon X не порушують жодної ліцензії
|Перший у світі гідрид-іонний акумулятор: вчені подолали нестабільність технології