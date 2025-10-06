Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зобов'язання перед МВФ: Україна знову зриває строки обрання нового голови Митниці, – Forbes

 

Конкурсна комісія не зможе обрати нового керівника Державної митної служби до кінця цього року, хоча цей дедлайн був прописаний у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Відтак, з МВФ хочуть домовитися про відтермінування цього строку, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на два джерела.

Один із співрозмовників видання припустив, що дедлайн можуть перенести на кілька місяців. Інший співрозмовник переконаний, що МВФ піде на зустріч комісії щодо продовження термінів.

"Між якістю та часом вибір на користь якості процедури очевидний", - зазначив він.

Меморандум, укладений між українською владою та МВФ містить структурний маяк про призначення постійного голови митниці. Його виконання вже переносилось з кінця червня на кінець року.

Як повідомлялося, Кабмін ухвалив рішення про створення конкурсної комісії для організації відкритого відбору на посаду керівника Державної митної служби на початку серпня.

Її очолив колишній генсекретар Всесвітньої митної організації, який допомагав Україні впроваджувати стандарти безпеки, лібералізації торгівлі й модернізації митних систем Куніо Мікурія. Серед іноземних членів також митний аташе Литви при ЄС Арунас Адоменас та Девід Бернстайн - експерт із питань врядування та інституційних реформ, що працював у Держдепартаменті США та Світовому банку.

Представниками комісії від української влади стали: голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов і директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма "Моор Стівенс" Олег Тимків.

Нагадаємо, ще у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці, але вона так і не розпочалася. Кабінет Міністрів мав розглянути комплексний план реформування Державної митної служби до 17 червня цього року, але не зробив цього.

На той час прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, що для його реалізації необхідно знайти "сотні мільйонів доларів", але цих коштів немає.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3409
  0,1123
 0,27
EUR
 1
 48,2696
  0,1122
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0055  0,12 0,29 41,5348  0,10 0,24
EUR 48,1523  0,16 0,34 48,8216  0,11 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2700  0,06 0,15 41,3000  0,06 0,15
EUR 48,2900  0,22 0,45 48,3200  0,22 0,45

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес