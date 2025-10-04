Авторизация

Уряд унормував мито на сою та ріпак – Forbes

 

Третього жовтня уряд унормував соєво-рапсове мито, згідно з яким виробники, які експортують власно вирощені сою та ріпак, будуть звільнені від сплати експортного мита в 10%.

Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на власні джерела.

Процедура звільнення від мита передбачає, що виробники мають внести дані про посіви до бази Державного аграрного реєстру (ДАР), зазначивши площі та врожайність (не більше 3,5 т/га для сої та ріпаку), зареєструвати особистий кабінет на сайті ТПП, завантажити скан-копії необхідних документів, подати електронну заявку.

Торгово-промислова палата (ТПП) розглядатиме подану інформацію та видаватиме експертний висновок для митниці протягом 1-2 днів, який підтверджуватиме статус виробника.

Висновки ТПП видаватимуться окремо на кожну партію продукції.

"Щодо повернення вже сплаченого мита, Висоцький наголосив, що це можливо лише після внесення змін до законодавства, які вже подано, але потребують окремої політичної дискусії", - йдеться в повідомленні з посиланням на міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тараса Висоцького.
За матеріалами: Економічна правда
 

