Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini

 

Союзники України в Європі та НАТО тиснуть на грецький уряд, щоб той ухвалив рішення продати Києву частину своїх винищувачів Mirage 2000-5.

Про це пише грецьке видання Kathimerini.

За даними журналістів, Афіни не бажають передавати Україні сучасну та високотехнологічну зброю для застосування проти росії. Натомість віддають перевагу наданню застарілого озброєння, як-от 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які використовуються в армії ще з 1960-х років.

Тож від США та Франції, а також східноєвропейських країн лунають заклики зробити більший, ніж просто символічний, внесок для підтримки України. Так, США заохочують Грецію придбати більше власних систем озброєнь через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Kathimerini вважає малоймовірним, що Афіни підуть на це, але якщо це все ж таки станеться, то Греція може продати Mirage 2000-5 третім країнам, наприклад США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Остання вже висловила зацікавленість у купівлі частини винищувачів.

Після цього посередники перепродадуть ці літаки Україні або нададуть замість них інші.

Водночас видання зазначає, що технічна підтримка літаків Mirage завершиться у 2027 році, тож Греція прагне позбутися їх, придбавши у Франції 24 сучасніші літаки Rafale.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0800  0,14 0,34 41,1100  0,14 0,34
EUR 48,1500  0,29 0,60 48,1900  0,29 0,60

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес