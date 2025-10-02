Фінансові новини
США тиснуть на Грецію, щоб та продала Україні частину своїх літаків Mirage через механізм PURL — Kathimerini
23:07 02.10.2025 |
Союзники України в Європі та НАТО тиснуть на грецький уряд, щоб той ухвалив рішення продати Києву частину своїх винищувачів Mirage 2000-5.
Про це пише грецьке видання Kathimerini.
За даними журналістів, Афіни не бажають передавати Україні сучасну та високотехнологічну зброю для застосування проти росії. Натомість віддають перевагу наданню застарілого озброєння, як-от 60 самохідних гаубиць M-110 калібру 203 мм, які використовуються в армії ще з 1960-х років.
Тож від США та Франції, а також східноєвропейських країн лунають заклики зробити більший, ніж просто символічний, внесок для підтримки України. Так, США заохочують Грецію придбати більше власних систем озброєнь через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Kathimerini вважає малоймовірним, що Афіни підуть на це, але якщо це все ж таки станеться, то Греція може продати Mirage 2000-5 третім країнам, наприклад США, Франції, Німеччині, Чехії або Естонії. Остання вже висловила зацікавленість у купівлі частини винищувачів.
Після цього посередники перепродадуть ці літаки Україні або нададуть замість них інші.
Водночас видання зазначає, що технічна підтримка літаків Mirage завершиться у 2027 році, тож Греція прагне позбутися їх, придбавши у Франції 24 сучасніші літаки Rafale.
