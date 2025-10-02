Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін

 
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій держави в АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк".

Мета такого рішення - скорочення державної присутності у банківському секторі та залучення додаткових надходжень до держбюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Продаж пакетів акцій цих банків відбуватиметься за законом "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків" у 3 етапи:

* підготовка пакета до продажу;
* проведення конкурсу;
* укладення договору купівлі-продажу.

Урядовим розпорядженням розпочато саме перший, підготовчий етап. Мінфін планує до кінця осені 2025 оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій обох банків.

Також зазначається, що зменшення частки держави у банківському секторі визначено однією з 8 пріоритетних операційних цілей Мінфіну у Програмі дій уряду.

Крім того, 14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності підтвердила, що продаж пакетів "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не матиме негативного впливу на стабільність системи.

Раніше повідомлялось, що в Україні налічується 1240 об'єктів малої приватизації та 19 - великої.

Як повідомляли в Фонді державного майна, по 60 з них вже оголошено нові аукціони.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2215
  0,0795
 0,19
EUR
 1
 48,3734
  0,0706
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9623  0,08 0,20 41,4700  0,04 0,10
EUR 48,1884  0,12 0,24 48,8255  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2950  0,08 0,18 41,3050  0,05 0,13
EUR 48,5000  0,06 0,12 48,5300  0,05 0,10

