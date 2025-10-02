Фінансові новини
Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін
12:28 02.10.2025
Мета такого рішення - скорочення державної присутності у банківському секторі та залучення додаткових надходжень до держбюджету, повідомляє пресслужба Мінфіну.
Продаж пакетів акцій цих банків відбуватиметься за законом "Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків" у 3 етапи:
* підготовка пакета до продажу;
* проведення конкурсу;
* укладення договору купівлі-продажу.
Урядовим розпорядженням розпочато саме перший, підготовчий етап. Мінфін планує до кінця осені 2025 оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій обох банків.
Також зазначається, що зменшення частки держави у банківському секторі визначено однією з 8 пріоритетних операційних цілей Мінфіну у Програмі дій уряду.
Крім того, 14 серпня 2025 року Рада з фінансової стабільності підтвердила, що продаж пакетів "Сенс Банку" та "Укргазбанку" не матиме негативного впливу на стабільність системи.
Раніше повідомлялось, що в Україні налічується 1240 об'єктів малої приватизації та 19 - великої.
Як повідомляли в Фонді державного майна, по 60 з них вже оголошено нові аукціони.
