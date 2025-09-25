Фінансові новини
- |
- 25.09.25
- |
- 23:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Чоловіки від 25 до 60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично — Міноборони
23:10 25.09.2025 |
Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства оборони спростив процедуру постановки та зняття українців із військового обліку.
Про це повідомило Міністерство оборони.
Так, зміни передбачають, що всі українські чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично.
У Міноборони кажуть, що це зменшить кількість ручних операцій і потребу відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Також автоматизованою буде процедура зняття з військового обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі.
Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов'язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом семи днів з моменту досягнення працівником граничного віку.
Зміни також передбачають, що хлопці, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно без відвідин ТЦК та без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).
Зробити це можна буде через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста в застосунку «Резерв+».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС продовжили «транспортний безвіз» до березня 2027 року
|Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%
|Україна має пряму підтримку Трампа щодо нанесення ударів по російських цілях - Зеленський
|ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У ЄС кажуть, що «репараційний кредит» для України може скласти до 130 мільярдів євро
|Дрони знову атакували великий нафтохімічний комплекс «Газпрому» в Башкортостані
|США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський
|Трамп тепер вірить, що Україна зможе повернути всі території і, «може, навіть піти далі»
|Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ
|Трамп вважає, що НАТО має збивати російські літаки, які залітають на територію Альянсу
Бізнес
|«Ми повертаємось на Місяць вперше за 50 років»: NASA анонсувала місію Artemis 2 з екіпажем на лютий 2026 року
|Google запустив «бюджетний» тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.
|Дія.AI працює на моделі Google Gemini, але Мінцифри готує перехід на національну LLM
|Jaguar Land Rover відкладає запуск виробництва до жовтня через наслідки кібератаки
|ЄС перевірить, як Apple, Google і Microsoft протидіють фінансовим шахрайствам
|Алгоритм TikTok після продажу буде контролювати американська компанія
|Фонд Воррена Баффета виходить з BYD після 17 років інвестицій