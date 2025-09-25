Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%, очікує міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, тоді як раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

"Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору", - написав Соболев у Facebook в ніч на четвер за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.

За його словами, мова на зустрічі йшла про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.

Держстат минулого тижня повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.

НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі.

Нацбанк прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд - 2,4%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му - першого року повномасштабної російської агресії.