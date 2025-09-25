Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%

13:10 25.09.2025 |

Економіка

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2%

 

Реальний валовий внутрішній продукт України у 2025 році зросте на 2%, очікує міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев, тоді як раніше Мінекономіки та уряд прогнозували зростання на 2,7%.

"Цього року очікуємо зростання ВВП на 2%, зокрема завдяки промисловості, виробництву, енерго- та агросектору", - написав Соболев у Facebook в ніч на четвер за результатами зустрічі у Нью-Йорку із ключовими інвесторами публічних ринків, поміж яких Balyasny, Lazard, JPMorgan, PIMCO, Vanguard та HSBC.

За його словами, мова на зустрічі йшла про ключові галузі для залучення інвестицій, а також роботу Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, який вже отримав стартовий капітал у $150 млн від DFC та уряду України, що відкриває нові можливості для інвесторів.

Держстат минулого тижня повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.

НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі.

Нацбанк прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд - 2,4%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му - першого року повномасштабної російської агресії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4105
  0,0325
 0,08
EUR
 1
 48,6573
  0,1439
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 12:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0780  0,03 0,07 41,6292  0,04 0,10
EUR 48,3576  0,09 0,19 49,0120  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5050  0,05 0,13 41,5200  0,04 0,10
EUR 48,6950  0,03 0,06 48,7250  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес