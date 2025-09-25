ЄБРР знизив прогноз зростання ВВП України на 2025 рік до 2,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%, але залишив незмінним прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови закінчення війни Росії проти України.

"Очікується, що зростання ВВП України сповільниться до 2,5% у 2025 році на тлі високої невизначеності, пов'язаної з війною Росії проти країни", - йдеться в останньому виданні флагманського економічного звіту ЄБРР.

Загалом у регіонах, де працює ЄБРР, він прогнозує економічне зростання цього року на рівні 3,1% та пришвидшення його до 3,3% у 2026 році, тоді як раніше очікував зростання відповідно на 3,0% та 3,4%.

Банк зазначає, що економічні перспективи України є дуже невизначеними та залежать від ходу війни, енергетичної безпеки та подальшої міжнародної підтримки.

"Уряд залишається відданим макроекономічній дисципліні та структурним реформам, прагнучи мобілізувати державні доходи, збільшити інвестиції, покращити управління державними підприємствами та зміцнити стійкість фінансового сектору", - вважає банк.

Зазначається, що реальний ВВП зріс на 0,9% у річному обчисленні у першому кварталі 2025 року завдяки споживанню та інвестиціям у критично важливу інфраструктуру, однак зауважується, що дефіцит робочої сили, пошкодження енергетичної інфраструктури та слабкий експорт сільськогосподарської продукції продовжують стримувати зростання.

Рівень безробіття знизився до мінімуму часів війни в 12%, але набір персоналу залишається складним через мобілізацію та еміграцію.

ЄБРР вказує, що дефіцит поточного рахунку України зріс майже на 50% у січні-липні, що відображає високий імпорт військової та енергетичної продукції та слабкий експорт. Очікується, що дефіцит бюджету досягне 22% ВВП у 2025 році, при цьому зовнішнє фінансування становитиме близько $40 млрд, значна його частина надходить від Європейського Союзу, G7 (з використанням доходів від заморожених російських активів) та Міжнародного валютного фонду.

Наголошується також, що інфляція залишається високою, зумовленою цінами на продукти харчування, комунальні послуги та зростанням реальної заробітної плати, але поступово знижується: з 15,9% у травні до 13,2% у серпні 2025 року.

Центральний банк утримує свою облікову ставку на рівні 15,5% з березня 2025 року, намагаючись пом'якшити інфляцію, тоді як валютні резерви досягли $46 млрд у серпні, що покриває 5,5 місяців імпорту та підтримує стабільність обмінного курсу, додав банк.

Держстат минулого тижня повідомив, що зростання реального ВВП України у другому кварталі 2025 року сповільнилося до 0,8% з 0,9% у першому кварталі.

НБУ у липні вкотре знизив очікування зростання економіки України цьогоріч до 2,1% з 3,1% у квітневому макроекономічному прогнозі. Мінекономіки та уряд зберігали прогноз 2,7%, однак глава Мінекономіки Олексій Соболев ввечері 24 вересня знизив очікування зростання цього року до 2%.

НБУ прогнозує на наступний рік зростання ВВП 2,3%, тоді як уряд - 2,4%.

За даними Держстату, у 2024 році зростання ВВП України сповільнилося до 2,9% з 5,5% у 2023 році після падіння на 28,8% у 2022-му - першого року повномасштабної російської агресії.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором України. З початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року банк виділив Україні майже EUR8,4 млрд, включаючи EUR3 мільярди енергетичному сектору.