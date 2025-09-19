Фінансові новини
- 19.09.25
- 16:35
- RSS
- мапа сайту
Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій
15:57 19.09.2025
У рамках 19-го пакету санкцій проти Росії за розв'язану нею війну Єврокомісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах, та додати нові експортні обмеження на товари і технології, що можуть бути застосовані у війні.
Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
У пропозиції 19-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує закрити "фінансові лазівки", які допомагають Росії обходити існуючі обмеження.
"Ми застосуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах. Ми посилюємо протидію обходу санкцій. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися... Тож вперше наші обмеження вдарять про криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах", - зазначила фон дер Ляєн.
Вона додала, що у санкційні списки потраплять іноземні банки, під'єднані до альтернативних платіжних систем Росії. Також в ЄС пропонують обмежити транзакції з особами у спеціальних економічних зонах.
Пропонують додати більше прямих експортних обмежень щодо технологій та виробів, які можуть використовуватися для ведення війни.
"Також ми включаємо у списки 45 компаній у Росії і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК. У війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім це стосується дронів", - заявила фон дер Ляєн.
Основний блок 19-го пакета санкцій - заборона імпорту російського СПГ до країн ЄС з 1 січня 2027 року.
Також у рамках пакета ЄС пропонує санкції проти ще 118 "тіньових суден" РФ та компаній у Китаї.
