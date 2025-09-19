Авторизация

Єврокомісія пропонує вперше вдарити про криптобіржах для боротьби з обходом санкцій

 

У рамках 19-го пакету санкцій проти Росії за розв'язану нею війну Єврокомісія пропонує додатково посилити запобіжники від обходу санкцій, вперше вдаривши по криптобіржах, та додати нові експортні обмеження на товари і технології, що можуть бути застосовані у війні.

Як повідомляє кореспондентка "Європейської правди", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У пропозиції 19-го пакета санкцій Єврокомісія пропонує закрити "фінансові лазівки", які допомагають Росії обходити існуючі обмеження.

"Ми застосуємо заборону транзакцій щодо більшої кількості російських банків і банків у третіх країнах. Ми посилюємо протидію обходу санкцій. Оскільки ця тактика стає деталі складнішою, наші санкції будуть адаптуватися... Тож вперше наші обмеження вдарять про криптоплатформах та заборонять транзакції у криптовалютах", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що у санкційні списки потраплять іноземні банки, під'єднані до альтернативних платіжних систем Росії. Також в ЄС пропонують обмежити транзакції з особами у спеціальних економічних зонах.

Пропонують додати більше прямих експортних обмежень щодо технологій та виробів, які можуть використовуватися для ведення війни.

"Також ми включаємо у списки 45 компаній у Росії і третіх країнах, які надавали пряму чи непряму підтримку російському ВПК. У війні, де драйвером є інновації, критично важливо відрізати Росії доступ до ключових технологій. Передусім це стосується дронів", - заявила фон дер Ляєн.

Основний блок 19-го пакета санкцій - заборона імпорту російського СПГ до країн ЄС з 1 січня 2027 року.

Також у рамках пакета ЄС пропонує санкції проти ще 118 "тіньових суден" РФ та компаній у Китаї.

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2502
  0,0014
 0,00
EUR
 1
 48,4215
  0,3635
 0,75

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9019  0,02 0,05 41,4332  0,01 0,03
EUR 48,2435  0,12 0,24 48,9755  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2100  0,14 0,34 41,2400  0,13 0,32
EUR 48,4750  0,13 0,26 48,5100  0,12 0,25

