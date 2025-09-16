Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 18:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
10:39 16.09.2025 |
Кабінет міністрів України в затвердженому в понеділок проєкті державного бюджету на 2026 рік підтвердив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України цього року на 2,7% зі сповільненням до 2,4% у 2026 році.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, оприлюдненою на сайті Веоховної Ради, на 2025 рік закладено інфляцію на рівні 9,5% (грудень до грудня), у 2026 році - 9,9% (грудень до грудня). В середньому до попереднього року цього року уряд очікує зростання індексу споживчих цін на 12,2%, у 2026 році - 10,4%.
Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) за підсумками 2025 року очікується на рівні 14,2%, у 2026 році - та 13,6%.
Середньомісячну заробітну плата працівників у 2025 році закладено на рівні 25 886 грн, у 2026 році вона зросте на 16% - до 30032 грн. Як пояснюють в уряді, це пов'язано з прагненням роботодавців утримати та залучити висококваліфікований персонал на тлі обмеженої пропозиції трудових ресурсів.
Щодо рівня безробіття населення 15-70 років, то уряд сподівається на незначне зниження: у 2024 році воно становило 17,7%, у 2025 році закладено 12,7%, а у 2026 - 12,6%.
Крім того, у держбюджеті-2026 уряд передбачив збільшення експорту з майже $57,98 млрд у 2025 році до $61,4 млрд у 2026-му. Водночас імпорт також зросте - до $105,8 млрд з $98,34 млрд. Таким чином, сальдо торговельного балансу сягне $40,36 млрд у 2025 році та $44,46 млрд - у 2026-му.
У 2026 році прожитковий мінімум на одну особу на місяць становитиме 3209 грн, а для основних соціальних і демографічних груп населення дітей віком до шести років - 2 817 грн, дітей віком від шести до 18 років - 3 512 грн, працездатних осіб - 3 328 грн, для осіб, які втратили працездатність, - 2 595 грн.
Водночас мінімальну заробітну плату з 1 січня 2026 року встановлюється у розмірі 8 647 грн (8 тис. грн у 2025 році), посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - 3470 грн.
Як повідомлялося, Кабмін у Бюджетній декларації на 2026-2028 рр. передбачає прискорення зростання ВВП з 2,7% цього року до 4,5% - у 2026-му та 5% - у 2027-му.
Національний банк України у квітні знизив очікування зростання економіки країни у поточному році до 3,1%, у наступному - до 3,7%, тоді як у січневому макроекономічному прогнозі він оцінював його у 3,6% та 4,0%.
У п'ятницю, 15 вересня, Кабмін вніс до Ради проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" (№14000), в якому закладено видатки: 4,8 трлн грн (+415 млрд гривень від 2025 року); доходи 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн, або 18,8% від 2025 року); прогноз дефіциту на рівні до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункта до 2025 року).
На оборону закладено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП, +168,6 млрд грн до 2025 року), на виробництво зброї щонайменше 44,3 млрд грн - на українські боєприпаси, ракети, протиракетну оборону, авіаційну та бронетанкову техніку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уражено Саратовський НПЗ, лунали вибухи, виникла пожежа, - Генштаб ЗСУ
|Рада відновила прямі трансляції засідань
|Кабмін підтвердив макрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р
|Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
Бізнес
|Boeing відкладає початок постачань 777-9 ще на рік: відстає від графіка сертифікації
|Жодних 150%: чип Apple A19 Pro лише на 17% швидший за попередника та відстає від майбутніх конкурентів
|Spotify обурена: 10 000 користувачів продали свої дані для навчання ШІ
|Google виділяє $1,5 млн на український освітній проєкт «Мрія»
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air