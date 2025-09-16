Фінансові новини
- |
- 16.09.25
- |
- 04:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
23:40 15.09.2025 |
Україна висловила обурення зустріччю самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимиром Сальдо.
Про це повідомили в МЗС.
15 вересня Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих росією територій Херсонської області України.
У МЗС назвали зустріч Лукашенка із Сальдо «черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу».
«Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами», - заявили в МЗС.
У міністерстві нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які контакти з окупаційними режимами «є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави».
«Викликають особливий подив марення Олександра Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонщина "також його земля". Нагадуємо, що СРСР уже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах», - наголосили в МЗС.
Сальдо обвинувачують за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). До цього його заочно засудили до 15 років за ґратами за статтями про держзраду, колабораціонізм і заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Американські військові несподівано відвідали навчання «Запад-2025» у Білорусі
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
|Уряд закладає на 2026 рік курс на рівні 45,6 гривні за 1 долар - депутат
|Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
|Росія заявляє про масовану атаку безпілотників
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
Бізнес
|YouTube запускає функцію багатомовного озвучення для всіх авторів відео
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії