У МЗС назвали виявом зневаги до України зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо

Україна висловила обурення зустріччю самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної адміністрації на Херсонщині Володимиром Сальдо.

Про це повідомили в МЗС.

15 вересня Олександр Лукашенко прийняв у Мінську представника російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих росією територій Херсонської області України.

У МЗС назвали зустріч Лукашенка із Сальдо «черговим виявом його грубої зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України, всього українського народу».

«Ганебним є не лише факт зустрічі, але й висловлювання Олександра Лукашенка про окуповану частину Херсонщини як буцімто "новий регіон" росії, готовність сприяти зміцненню окупаційного режиму та розвивати торгівлю з окупантами», - заявили в МЗС.

У міністерстві нагадали, що відповідно до норм міжнародного права будь-які контакти з окупаційними режимами «є нікчемними та матимуть виключно негативні наслідки для Білорусі як держави».

«Викликають особливий подив марення Олександра Лукашенка про те, що він "радянська людина", для якої Україна та Херсонщина "також його земля". Нагадуємо, що СРСР уже понад три десятиліття як на смітнику історії. Туди ж рано чи пізно відправляться й обидва ностальгуючі невизнані діячі, які зустрічалися сьогодні в Мінську. Натомість Україна була, є і буде цілісною в міжнародно визнаних кордонах», - наголосили в МЗС.

Сальдо обвинувачують за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). До цього його заочно засудили до 15 років за ґратами за статтями про держзраду, колабораціонізм і заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України).