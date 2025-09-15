Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
08:29 15.09.2025 |
Українські дрони у ніч проти 14 вересня атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у місті Кіриші в Ленінградській області.
Удар по підприємству підтвердив генеральний штаб ЗСУ, сили спеціальних операцій, а також командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.
Раніше про падіння уламків безпілотників, через які спалахнула пожежа на Кіриському заводі, повідомила російська влада.
За даними українського генштабу, у ніч на неділю українські безпілотники завдали удару по одному з найбільших у Росії Кіриському нафтопереробному заводу в Ленінградській області.
"На НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше заявив, що російська протиповітряна оборона збила в районі міста Кіриші три безпілотники.
Він додав, що на території заводу КІНЕФ (ще одна назва Кіриського НПЗ) сталася пожежа "через падіння уламків БПЛА". За словами губернатора, спалах ліквідували, постраждалих не було.
Кіриський НПЗ (КІНЕФ) - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Його потужність становить близько 21 млн. тонн нафти на рік.
У своєму повідомленні Генштаб ЗСУ пише, що Кіриський НПЗ виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, у тому числі автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо.
Підприємство також "залучено у забезпеченні потреб збройних сил РФ", додають українські військові.
Як повідомив командувач безпілотних систем ЗСУ Мадяр, атаку дронами здійснили підрозділи "Птахів СБС" (14 полк) та сили спецоперацій.
За його словами, Кіриський завод - один із топ-5 у РФ, він виробляє високооктанові бензини та всі види палива в обсязі 20 млн тонн на рік.
Навесні цього року українські дрони вже атакували Кіриський НПЗ. Тоді влада повідомляла, що внаслідок "падіння уламків" безпілотників пошкоджена зовнішня конструкція одного з резервуарів підприємства.
Російське міноборони повідомило, що вночі 14 вересня над територією Росії збили 80 безпілотників.
Найбільше дронів зафіксували у Брянський області - 30. 15 БПЛА збили над анексованим Кримом, 12 - над Смоленською областю, 10 - над Калузькою, 5 - над Новгородською та по одному над територіями Орловської, Рязанської та Ростовської областей.
У зведенні також зазначено, що над Ленінградською областю збили два безпілотника.
Українські безпілотники все частіше й ефективніше атакують важливі об'єкти російської нафтогазової галузі.
За словами експертів, ці удари спричинили дефіцит палива в країні. За оцінками, приблизно 13% підприємств з переробки палива в Росії перестали працювати.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму