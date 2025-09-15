У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області

Українські дрони у ніч проти 14 вересня атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії у місті Кіриші в Ленінградській області.

Удар по підприємству підтвердив генеральний штаб ЗСУ, сили спеціальних операцій, а також командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Раніше про падіння уламків безпілотників, через які спалахнула пожежа на Кіриському заводі, повідомила російська влада.

За даними українського генштабу, у ніч на неділю українські безпілотники завдали удару по одному з найбільших у Росії Кіриському нафтопереробному заводу в Ленінградській області.

"На НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються", - йдеться у повідомленні генштабу ЗСУ.









Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше заявив, що російська протиповітряна оборона збила в районі міста Кіриші три безпілотники.

Він додав, що на території заводу КІНЕФ (ще одна назва Кіриського НПЗ) сталася пожежа "через падіння уламків БПЛА". За словами губернатора, спалах ліквідували, постраждалих не було.

Кіриський НПЗ (КІНЕФ) - одне з найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Його потужність становить близько 21 млн. тонн нафти на рік.

У своєму повідомленні Генштаб ЗСУ пише, що Кіриський НПЗ виробляє близько 80 найменувань нафтопродуктів, у тому числі автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо.

Підприємство також "залучено у забезпеченні потреб збройних сил РФ", додають українські військові.

Як повідомив командувач безпілотних систем ЗСУ Мадяр, атаку дронами здійснили підрозділи "Птахів СБС" (14 полк) та сили спецоперацій.

За його словами, Кіриський завод - один із топ-5 у РФ, він виробляє високооктанові бензини та всі види палива в обсязі 20 млн тонн на рік.

Навесні цього року українські дрони вже атакували Кіриський НПЗ. Тоді влада повідомляла, що внаслідок "падіння уламків" безпілотників пошкоджена зовнішня конструкція одного з резервуарів підприємства.

Російське міноборони повідомило, що вночі 14 вересня над територією Росії збили 80 безпілотників.

Найбільше дронів зафіксували у Брянський області - 30. 15 БПЛА збили над анексованим Кримом, 12 - над Смоленською областю, 10 - над Калузькою, 5 - над Новгородською та по одному над територіями Орловської, Рязанської та Ростовської областей.

У зведенні також зазначено, що над Ленінградською областю збили два безпілотника.

Українські безпілотники все частіше й ефективніше атакують важливі об'єкти російської нафтогазової галузі.

За словами експертів, ці удари спричинили дефіцит палива в країні. За оцінками, приблизно 13% підприємств з переробки палива в Росії перестали працювати.