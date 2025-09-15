Фінансові новини
- |
- 15.09.25
- |
- 11:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
08:21 15.09.2025 |
Дрони Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України атакували нафотопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в російському місті Уфа. Про це з посиланням на джерела в ГУР у суботу, 13 вересня, повідомила низка українських ЗМІ, зокрема "Укрінформ" та "Українська правда".
За даними джерел, після прильоту дронів-камікадзе на території об'єкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа. За попередніми даними, внаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти, пишуть українські ЗМІ.
Раніше у цей день про атаку безпілотників та пожежу на "Башнефть" в Уфі повідомив глава російської республіки Башкортостан Радій Хабіров в Telegram. За його словами, над "Башнефтью" були один за одним збиті два безпілотники, які упали на території заводу. "Виробничий майданчик зазнав незначних пошкодженнь, виникла пожежа, яку нині ліквідують", - написав Хабіров і додав, що загиблих і постраждалих немає.
"Росавіація" обмежувала роботу трьох аеропортів
Місцеві російські пабліки повідомляли про атаку та пожежу на території заводу і публікували відео.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США запровадили експортний контроль щодо компаній з КНР, Туреччини та ОАЕ за зв'язок з Росією
ТОП-НОВИНИ
|У ніч проти 14 вересня дрони уразили Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області
|У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі
|Найбільший західний нафтовий термінал Росії зупинився після удару українських дронів
|«Велика дипломатична перемога». ЄС продовжив санкції проти росіян без жодних послаблень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|МВФ знайшов «дірку» у фінансуванні України: треба ще до $20 млрд до 2027 року – Bloomberg
|Швеція передає 20-й пакет військової допомоги Україні на $836 млн
|Туск погодився відправити польських військових в Україну для навчання протидії дронам
|Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%
|Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
Бізнес
|BYD локалізує виробництво електромобілів у Європі до 2028 року
|Процесори Apple A19 Pro на 150% швидші за попередників: відмінності чипів iPhone 17/Pro/Air
|Apple оновила лінійку смартгодинників, представивши одразу три моделі: Watch Series 11, Watch SE 3 та Watch Ultra 3
|iPhone 17 Pro — новий дизайн, рідинне охолодження і ціна від $1100 до $2000
|Apple презентувала iPhone 17 Air — найтонший потужний смартфон
|Apple анонсувала iPhone 17 — смартфон отримав екран як в Pro-версії
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму