У ніч проти 13 вересня українські дрони атакували завод «Башнефть» в Уфі

 

Дрони Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України атакували нафотопереробний завод (НПЗ) "Башнефть-Новойл" в російському місті Уфа. Про це з посиланням на джерела в ГУР у суботу, 13 вересня, повідомила низка українських ЗМІ, зокрема "Укрінформ" та "Українська правда".

За даними джерел, після прильоту дронів-камікадзе на території об'єкта пролунали потужні вибухи та розпочалася масштабна пожежа. За попередніми даними, внаслідок вибухів значних пошкоджень зазнала зокрема вакуумна колона первинної переробки нафти, пишуть українські ЗМІ.

Раніше у цей день про атаку безпілотників та пожежу на "Башнефть" в Уфі повідомив глава російської республіки Башкортостан Радій Хабіров в Telegram. За його словами, над "Башнефтью" були один за одним збиті два безпілотники, які упали на території заводу. "Виробничий майданчик зазнав незначних пошкодженнь, виникла пожежа, яку нині ліквідують", - написав Хабіров і додав, що загиблих і постраждалих немає.

"Росавіація" обмежувала роботу трьох аеропортів

Місцеві російські пабліки повідомляли про атаку та пожежу на території заводу і публікували відео.

Тим часом Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) повідомляло про запровадження тимчасових обмежень на прийом та випуск повітряних суден в аеропорті Уфи. Обмеження запроваджувалися також в аеропортах Оренбурга та Іжевська. Через три години ці обмеження були зняті.
За матеріалами: Deutsche Welle
