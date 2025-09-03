Авторизация

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти

12:19 03.09.2025 |

Фінанси, Право

 

Верховна Рада підтримала законопроєкт №10225-д про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосувало 246 нардепів.

У лютому 2022 року парламент підтримав доопрацьований законопроєкт "Про віртуальні активи" після вето президента.

Однак щоб цей закон запрацював, Раді необхідно було ухвалити ще один закон, який визначатиме порядок оподаткування операцій із віртуальними активами. Сьогодні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт.

Проєкт встановлює правила оподаткування криптоактивів і вносить зміни до низки інших законів. Зокрема - уточнює правила емісії віртуальних активів та умови їхнього допуску на ринок.

Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії: ті, вартість яких прив'язана до певних активів (наприклад, акцій); ті, вартість яких прив'язана до певних валют (наприклад, USDT); всі інші криптоактиви.

До перших двох категорій встановлять вимоги до резервування активів або валют, до яких прив'язується вартість відповідних токенів. Для випуску віртуальних активів останньої категорії необхідно буде зареєструвати спеціальну "білу книгу", в якій міститиметься детальна інформація про актив та його емітента.

Стежити за достатністю резервів, які забезпечують стійку вартість токенів, або допускати до торгів інші віртуальні активи повинен буде регулятор крипторинку. Парадокс у тому, що ні закон "Про віртуальні активи", ні запропонована редакція законопроєкту не дають відповіді на запитання, хто ним буде.

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію криптовалюти
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: bitcoin
 

