Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом

23:32 28.08.2025 |

Політика, Україна

У Києві масові заходи зобов&apos;язали узгоджувати з Генштабом

 

Організатори масових заходів у столиці тепер мають отримувати попереднє погодження Генерального штабу ЗСУ.

Київська міська військова адміністрація зобов'язала організаторів масових і урочистих заходів попередньо погоджувати їх із Генеральним штабом Збройних Сил України.

Відповідне доручення підписав начальник КМВА Тимур Ткаченко на виконання розпорядження Прем'єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.

У документі наголошується:

* усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;

* організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов'язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;

* інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.
За матеріалами: Вечірній Київ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2602
  0,0620
 0,15
EUR
 1
 48,1341
  0,2541
 0,53

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0192  0,04 0,10 41,5431  0,04 0,09
EUR 47,7904  0,05 0,11 48,4342  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,06 0,15 41,3100  0,06 0,15
EUR 48,1900  0,23 0,48 48,2200  0,23 0,49

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес