У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом

Організатори масових заходів у столиці тепер мають отримувати попереднє погодження Генерального штабу ЗСУ.

Київська міська військова адміністрація зобов'язала організаторів масових і урочистих заходів попередньо погоджувати їх із Генеральним штабом Збройних Сил України.

Відповідне доручення підписав начальник КМВА Тимур Ткаченко на виконання розпорядження Прем'єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.

У документі наголошується:

* усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;

* організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов'язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;

* інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.