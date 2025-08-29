Фінансові новини
29.08.25
- 00:14
RSS
мапа сайту
Банки та банківські технології
У Києві масові заходи зобов'язали узгоджувати з Генштабом
Організатори масових заходів у столиці тепер мають отримувати попереднє погодження Генерального штабу ЗСУ.
Київська міська військова адміністрація зобов'язала організаторів масових і урочистих заходів попередньо погоджувати їх із Генеральним штабом Збройних Сил України.
Відповідне доручення підписав начальник КМВА Тимур Ткаченко на виконання розпорядження Прем'єр-міністра України від 23 серпня 2025 року.
У документі наголошується:
* усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі;
* організатори, чиї звернення вже перебувають на опрацюванні, також зобов'язані пройти цю процедуру і повідомити про результат КМВА;
* інформацію про нові правила необхідно довести до всіх виконавців і відповідальних структур.
