Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон
Уряд оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.
За її словами, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.
«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною», - написала вона у телеграмі.
Свириденко додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування урядової постанови.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення - першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.
12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Нині є обмеження після досягнення 18 років. Зеленський пропонував підвищити рівень до 22 років.
З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов'язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.
|Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява
|У президента Польщі заперечили, що його вето позбавляє Україну Starlink
|Німеччина надаватиме Україні EUR9 млрд щороку - міністр фінансів
|Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink - віцепрем'єр Гавковський
|Канада виділить $500 млн на закупівлю у США зброї для України
|Канада у вересні передать Україні озброєння на понад 1 млрд канадських доларів
|Норвегія та Німеччина профінансують закупівлю двох систем Patriot для України
|WSJ: у Трампа схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM
|Допомога НАТО Україні сягне 50 мільярдів доларів у 2025 році
|Українець, якого підозрюють у підриві «Північних потоків», відкидає звинувачення та відмовився від екстрадиції
|Китай обмежує купівлю чипів Nvidia після образливих заяв у США
|Google запускає AI Mode у Пошуку в 180 країнах, зокрема й в Україні
|Snapdragon 8 Gen 5 отримає навіть вищі частоти, ніж Snapdragon 8 Elite Gen 2
|Власники Cybertruck судяться з Tesla через відсутність обіцяної модернізації
|Уряд США хоче отримати частку в Samsung в обмін на гранти для виробництва чипів
|NVIDIA готує новий AI-чіп для Китаю: швидший за H20 і з архітектурою Blackwell
|Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі