Кабмін дозволив усім чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон

23:00 26.08.2025 |

Політика, Україна

 

Уряд оновив порядок перетину державного кордону, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.

За її словами, чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

«Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною», - написала вона у телеграмі.

Свириденко додала, що зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування урядової постанови.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення - першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобутий досвід вони згодом могли використати задля розвитку України.

12 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду разом із військовим командуванням опрацювати спрощення перетину державного кордону для молодих українців. Нині є обмеження після досягнення 18 років. Зеленський пропонував підвищити рівень до 22 років.

З початком широкомасштабної збройної агресії РФ проти України та запровадженням в країні воєнного стану і загальної мобілізації було встановлено обмеження для військовозобов'язаних та призовників чоловічої статті віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

