Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
17:17 18.08.2025 |
Сили безпілотних систем Збройних сил України разом з іншими складниками Сил оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Никольское», що в Тамбовській області рф.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Там розповіли, що внаслідок атаки на об'єкті спалахнула пожежа, через що перекачування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба» повністю зупинено.
Як зазначили в Генштабі, нафтоперекачувальна станція «Никольское» є частиною економічної інфраструктури рф та залучена в забезпеченні окупаційних військ російського агресора.
«Сили оборони України послідовно працюють над зниженням воєнно-економічного потенціалу рф з метою повного припинення збройної агресії проти України», - наголосили військові.
Раніше глава угорського МЗС Петр Сіярто заявляв, що через атаку українських дронів постачання російської нафти до країни зупинилося.
Він заявив, що вважає це черговою атакою на угорську енергетичну безпеку, що є «обурливим і неприйнятним».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
|ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля
|До зустрічі Зеленського і Трампа приєднаються щонайменше сім глав держав і організацій
|Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
|Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
|Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»
|Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами