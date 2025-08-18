Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 13:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
08:33 18.08.2025 |
Президент Володимир Зеленський розповів, що у неділю члени "коаліції рішучих" скоординували позиції напередодні його візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.
Про це Зеленський розповів у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".
Зеленський назвав "дуже корисною" розмову з учасниками коаліції напередодні його переговорів з Дональдом Трампом.
"Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", - написав Зеленський.
Він окреслив як "історичне" рішення США долучитись до надання гарантій безпеки для України.
"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода - дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", - повідомив Зеленський.
18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
|«Коаліція охочих» готова розгорнути сили в Україні – заява
|Зеленський розповів про переговори з «коаліцією рішучих» перед зустріччю з Трампом
|ЗМІ: Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
|Після зустрічі з путіним на Алясці Трамп передумав запроваджувати санкції проти росії
|Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»
|Путін заявив про «досягнуту угоду» та про «початок прогресу» у врегулюванні війни в Україні
|Мить приниження для Трампа. Йому не вдалося переконати путіна припинити війну Росії в Україні
|Скандальні рішення. Навіщо Єрмак розповів студентам про саморозпуск Верховної Ради
Бізнес
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід