- 16.08.25
- 11:48
Зеленський у понеділок вирушає на переговори з президентом США Дональдом Трампом
11:08 16.08.2025 |
Президент України Володимир Зеленський розповів, що вже поспілкувався з Трампом і європейськими лідерами після переговорів на Алясці.
"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину - з Президентом Трампом. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови", - деталізував президент у своєму Telegram.
Зеленський продовжив, що підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна - Америка - Росія.
"Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - написав президент України.
Він додав, що важливо, аби до всіх етапів процесу були залучені європейські партери, а також згадав про "позитивні сигнали від американської сторони" щодо участі в гарантуванні безпеки Україні.
