Трамп каже, що домовився з путіним про обмін територіями: «Зеленський має це прийняти»

 

Президент Дональд Трамп оголосив, що досяг з Путіним принципової домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією, і він бачить шанс, що Україна відмовиться від такої угоди.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News після переговорів з Путіним у Анкориджі.

Інтерв'ю ведучому Шону Генніті відбулося у кімнаті для переговорів, де перед тим Трамп зустрічався із Путіним, відразу після прес-конференції, на якій Трамп і Путін відмовилися відповідати на запитання журналістів. Натомість президент США обрав спілкування із лояльним йому телеведучим.

У цьому інтерв'ю Трамп кілька разів наголосив, що тепер головне питання - щоби Україна прийняла ті домовленості яких він досяг із Путіним.

"Україна має погодитися, і президент Зеленський має погодитися", - заявив він, не уточнюючи суть домовленостей. "Зараз це питання перш за все до президента Зеленського, щоби це (мирна угода - ЄП) відбулося, а також до певної міри європейських націй... Є добрий шанс, що це станеться", - додав президент.

Трамп не заходів сам називати домовленості, які здатні викликати проблеми у їхньому схваленні Україною, але телеведучій уточнив, чи коректна його інформація про цей складний пункт. "Має відбутися обмін територіями, буде більше російської території, ніж було, а Україна має отримати безпекові заходи, які не будуть пов'язані з НАТО", - описав це Шон Генніті та попросив Трампа уточнити, чи коректна ця інформація. Дональд Трамп відповів ствердно.

"Саме про ці питання ми вели переговори і щодо цих питань по суті домовилися, дуже домовилися... Ми дуже близькі до угоди, і Україна має на це погодитися. Хоча можливо, що вони скажуть "ні"", - заявив він.

Трамп оцінив можливість укладення угоди як "50 на 50" та окремо повідомив, який сигнал він надішле Володимиру Зеленському під час розмови з ним. "Погодьтеся на угоду. Ви маєте укласти Угоду. Росія - це велика сила. Вони (українці - ЄП) ні, хоча у них дуже добрі солдати і добра зброя, яку ми надали", - описав Трамп те, що скаже президенту України.

У інтерв'ю не пролунало жодної деталізації щодо обсягів та обрисів цього "обміну територіями. Раніше Зеленський наголошував, що питання територій визначене в конституції України.
Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на вчора, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

