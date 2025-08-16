Мить приниження для Трампа. Йому не вдалося переконати путіна припинити війну Росії в Україні

Мирослава Пеца / BBC News

Це була мить приниження для Дональда Трампа.

Ще на борту літака на шляху до Анкориджа він заявляв, що буде незадоволеним, якщо з Путіним не вдасться досягти перемир'я.

Тижнем раніше він стверджував, що на Росію чекають серйозні наслідки, якщо Кремль не погодиться завершити війну проти України.

Але після трьох годин переговорів лідер найпотужнішої держави світу мусив промовити зі сцени фразу: "Поки не укладено угоди, її немає". Вираз обличчя у нього був спантеличений.

З подіуму він заявив, що завжди мав фантастичні стосунки з Путіним.

Варто зауважити, що всупереч протоколу Володимир Путін почав брифінг першим і лише потім слово взяв господар саміту Дональд Трамп.

Путін повторив кремлівську мантру про так звані "першопричини конфлікту" і вкотре назвав український народ "братнім" для російського, а війну - "трагедією".

Згодом обидва політики вийшли із зали, не надавши можливості поставити питання журналістам, багато хто з яких проїхав половину світу, щоби потрапити на саміт.

В сухому залишку бачимо перемогу Росії.

Їй вдалося не лише вивести з міжнародної ізоляції свого лідера, який розпочав війну проти України, але й уникнути запровадження санкцій у найближчій перспективі.

Тим часом Дональд Трамп обіцяє найближчим часом зателефонувати президенту Зеленському і європейським партнерам.

Як він пояснюватиме відсутність результату на саміті, а також відсутність нових санкцій проти Росії - невідомо.

Але на запитання Путіна про можливість зустрітися наступного разу в Москві, Трамп відповів, що це ймовірно.

Ліза Фохт, кореспондентка ВВС

Ми вже багато говорили про те, що саміт на Алясці без конкретних результатів піде лише на користь Росії. Загалом так і вийшло. Очевидно, що з Анкориджу Володимир Путін може відлітати у гарному настрої.

Складно повірити, але всього тиждень тому ми обговорювали не потенційну зустріч президентів США і Росії, а те, як сильно Дональд Трамп розчарований у Росії: він погрожував Росії санкціями, говорив, що його терпіння практично урвалося, ставив ультиматуми - спочатку на 50 днів, потім на 10 днів. Начебто всього цього не було.

Що залишиться у пам'яті після цієї зустрічі? Збережеться драматична зустріч двох президентів, компліменти, якими обмінювалися Путін та Трамп, посмішки російського президента. Загалом і все. Багато хто чекав на пресконференцію, бо Путін рідко спілкується з такою кількістю незалежних журналістів, які були присутні сьогодні на Алясці. Але навіть пресконференція фактично не відбулася.

Можливо, ми дізналися не про все, що відбувалося за зачиненими дверима. Можливо, Трамп та Путін провели якусь результативну зустріч, яка може призвести до прориву в Україні. Але в цьому випадку на користь Трампа зробити так, щоб плоди цієї зустрічі стали відомі всім якнайшвидше. В іншому випадку він буде виглядати як людина, яка блефувала, коли говорила про наслідки, які можуть чекати на Росію.

Стів Розенберг, редактор BBC News з питань Росії

Коли "пресконференція" - це не пресконференція?

Коли не ставлять питань. У залі відчувалося природне здивування після того, як президенти Путін і Трамп залишили трибуну одразу після виступів, не відповівши на запитання.

Члени російської делегації також швидко покинули залу, не відреагувавши на вигуки журналістів.

Очевидно, що у питанні війни в Україні, Володимир Путін і Дональд Трамп все ще мають суттєві розбіжності.

Дональд Трамп наполягав на припиненні вогню з боку Росії. Володимир Путін не дав йому цього.

Раніше того ж дня панувала зовсім інша атмосфера. Президент Трамп розстелив червону доріжку для Володимира Путіна, зустрічаючи лідера Кремля як почесного гостя.

Сьогодні російський президент отримав свій момент слави, опинившись у центрі уваги геополітичної спільноти й розділивши сцену з лідером наймогутнішої країни світу.

Але як Трамп відреагує на те, що сталося? Йому досі не вдалося переконати Путіна припинити війну Росії в Україні.

Раніше він погрожував жорсткішим підходом до Москви, висуваючи ультиматуми, встановлюючи дедлайни та попереджаючи про подальші санкції, якщо Москва проігнорує заклики до припинення вогню.

Він цього не зробив. Чи зробить тепер?

Віталій Шевченко, Служба моніторингу ВВС

Те, що щойно сталося в Анкориджі, може здатися багатьом антикульмінаційним, але в Києві зітхнуть з полегшенням, що не оголосили жодної "угоди", яка б коштувала Україні території.

Народ України знає, що всі їхні ключові угоди з Росією зрештою були зірвані, тому навіть якби про одну з них оголосили тут, в Анкориджі, вони б поставилися до неї скептично.

Однак українців стривожить те, що під час спільного виступу перед ЗМІ Володимир Путін знову говорив про "першопричини" конфлікту та заявив, що лише їхнє усунення призведе до тривалого миру.

У перекладі з кремлівської мови це означає, що він все ще рішуче налаштований досягти початкової мети своєї "спеціальної військової операції" - ліквідувати Україну як незалежну державу.

Три з половиною роки зусиль Заходу не змогли змусити його змінити свою думку, і тепер до цього доєднався саміт на Алясці. Невизначеність, яка зберігається після зустрічі, також викликає занепокоєння.

Що буде далі? Чи продовжуватимуться атаки Росії безперервно? Протягом останніх кількох місяців ми спостерігали низку західних дедлайнів, які з'являлися та йшли без наслідків, та погроз, які так і не були виконані.

Українці розглядають це як запрошення для Путіна продовжувати свої атаки. Вони можуть сприймати очевидну відсутність прогресу, досягнутого в Анкориджі, у такому ж світлі.