Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
Верховна Рада розгляне у першому читанні законопроєкт про оподаткування криптоактивів.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
"Наступного тижня Верховна Рада розглядатиме в першому читанні законопроект про легалізацію ринку криптоактивів. Нарешті", - написав депутат.
Що передбачає законопроєкт про віртуальні активи
Як повідомлялося, ще у лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила закон "Про віртуальні активи". У березні того ж року його підписав президент Володимир Зеленський. Утім, закон не запрацював, адже для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого Рада поки не зробила.
Згідно зі схваленим Комітетом Ради проєктом закону, віртуальні активи не є грошима і не можуть використовуватися як офіційний засіб платежу в Україні. Їхній правовий режим близький до режиму рухомого майна з точки зору цивільного права, розповідав Данило Гетманцев.
У питанні податку на доходи фізичних осіб пропонується:
* ввести окреме оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами;
* оподатковувати саме прибуток від операцій, отриманий протягом року, як різницю між доходами від продажу та витратами на придбання віртуальних активів протягом року;
* фізична особа має сама декларувати доходи та сплачувати податки;
* для активів, придбаних до набрання чинності закону, у разі їх продажу протягом 2026 року фізичні особи матимуть право обрати пільгову ставку ПДФО - 5%.
При цьому не оподатковуватимуться доходи від операцій з обміну віртуальних активів на інші віртуальні активи, а також дохід від продажу в межах однієї мінімальної заробітної плати.
Щодо податку на прибуток юридичних осіб вводяться нові різниці для коригування фінансового результату (за принципом операцій з цінними паперами), а перелік витрат, що враховуються при здійсненні операцій з віртуальними активами, визначатиметься Мінфіном за поданням регулятора.
У питанні податку на додану вартість об'єктом ПДВ не являються операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління, продажу, обміну, погашення віртуальних активів. Виключення - продаж та обмін NFT, а також продаж та обмін віртуальних активів, які посвідчують право вимагати передачі майна або надання послуги.
Водночас платникам єдиного податку заборонені операції з віртуальними активами. Постачальники послуг, пов'язаних з оборотом таких активів, не мають права використовувати спрощену систему оподаткування.
Також постачальники послуг, пов'язаних з віртуальними активами зобов'язані стати на облік у контролюючих органах та подавати щорічний звіт про такі операції щодо фізичних та юридичних осіб, які є резидентами України. За невиконання цих обов'язків передбачаються штрафи.
