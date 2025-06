Міністр нац'єдності Чернишов фігурує в корупційній схемі, яка завдала понад мільярд гривень збитків державі — розслідування УП

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов фігурує в корупційній оборудці в будівельній сфері, яка під час повномасштабного вторгнення могла завдати державі збитків на понад мільярд гривень.

Про це йдеться в розслідуванні «Української правди».

Там зазначили, що йдеться про кримінальну справу щодо ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим і його оточенням від забудовника Сергія Копистири - власника групи компаній KSM Group.

Так, 13 червня НАБУ і САП повідомили, що викрили масштабну корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, зокрема, повідомили колишньому державному секретареві Мінрегіону, чинному членові правління НАК «Нафтогаз України», а також ексрадникові міністра.

Як пише УП, йдеться про людей, повʼязаних із міністром Чернишовим. Зокрема, розслідувачі зазначили, що двох його соратників - Максима Горбатюка та Василя Володіна - затримали, коли сам Чернишов перебував за кордоном.

Редакція «Української правди» навела слова прокурорів під час судових засідань щодо обрання запобіжних заходів Горбатюку та Володіну, у яких згадується віцепрем'єр-міністр.

«Не пізніше грудня 2021 року Копистирою було розроблено злочинний план отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч установленому законодавством порядку земельної ділянки, для реалізації якого він залучив міністра розвитку громад та територій України Чернишова Олексія Михайловича», - зазначив прокурор.

Він також додав, що у жовтні 2022 року «Копистира, Горбатюк та Чернишов у приміщенні Мінрегіону обговорили подальшу реалізацію злочинного плану отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч установленому законодавством порядку земельної ділянки».

За результатами засідань Вищий антикорупційний суд відправив 13 червня Горбатюка, а 17 червня Володіна під варту з правом внесення застави.

За словами журналістів, пізніше ВАКС провело ще одне судове засідання стосовно забудовника Сергія Копистири, який за допомогою міністерства мав отримати земельну ділянку.

За версією слідства, Чернишов, діючи через довірену особу - радницю патронатної служби Міністерства розвитку громад Марину Медведєву, - брав участь в адмініструванні процесу отримання хабаря у вигляді квартир.

Закордонне відрядження Чернишова

В ніч з 10 на 11 червня віцепрем'єр Чернишов потягом вирушив у закордонне відрядження до Чехії. Як пише УП, наразі невідомо, чи знав Олексій Чернишов про можливі проблеми із законом через витік інформації - і саме тому поїхав у закордонне відрядження, або ж це був звичайний робочий виїзд.

Джерела УП раніше зазначили, що важливим сигналом того, чи справді Чернишов має намір повертатися до України, стане його участь у форумі, який організовувало очолюване ним міністерство.

Йдеться про форум Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery, який відбувся 17 червня у Києві.

А втім, того дня міністр замість очної участі долучився до події онлайн із Відня. Журналістам вдалось впізнати п'ятизірковий готель Steigenberger Hotel Herrenhof, розташований у центрі австрійської столиці.

Того самого дня редакція «Української правди» надіслала запит віцепрем'єр-міністрові із проханням повідомити графік службового відрядження та строки повернення до України. У відповідь пресслужба зазначила, що «відрядження проходить у штатному режимі», але не надала жодних дат.

Більше контексту

Минулого року журналісти-розслідувачі «Української правди» писали, що детективи НАБУ не провели обшук в Олексія Чернишова на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Тоді в УП повідомляли, що чиновники Мінрегіону в період, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі ділянки для зведення житлового комплексу (за адресою Тираспольська, 43 - «Квіти України»).

Зокрема, за даними журналістів, квартиру від KSM Group Копистири має дружина спецслужбовця Вадима Марчука, який у 2021-2023 роках забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон.