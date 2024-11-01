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НБУ пропонує розширити режим експортного забезпечення крім агропрордукції й на інші групи товарів
17:10 31.10.2024 |
"Ми очікуємо практичного запровадження Кабінетом Міністрів режиму експортного забезпечення щодо операцій з експорту окремих аграрних товарів. Власне, це кведи, за якими відбувається найбільше експортних операцій. Ми маємо бачення щодо можливості розширення цього підходу на інші товарні групи й дали Кабінету Міністрів наше бачення стосовно товарних позицій, за якими спостерігається найбільше прострочення", - сказав він на брифінгу НБУ в четвер.
Гелетій додав, що в цьому контексті важлива співпраця з Державною податковою службою щодо обміну інформацією, щодо розуміння обсягів експортних контрактів, які закриваються за результатами здійснених заходів ДПС.
Крім того, за його словами, потрібен активний діалог з банками, адже НБУ бачить статистику, аналізує обсяги простроченої заборгованості за відвантаженою продукцією, незавершені розрахунки як за експортом, так і за імпортом.
"Особливо зараз у фокусі нашої уваги питання передплат. Є компанії, які активно використовують передплати, а потім і повернення передплат як хеджування від валютних ризиків", - наголосив Гелетій.
За його словами, наразі профільний підрозділ фінансового моніторингу НБУ опрацьовує додаткові індикатори ризиковості, щоб мінімізувати застосування такого підходу, який у деяких випадках є непродуктивним і негативно впливає на попит на валюту.
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