Верховна Рада ухвалила закон про регулювання підприємницької діяльності, який скасовує Господарський кодекс

Верховна Рада ухвалила закон про особливості регулювання діяльності підприємницької діяльності у перехідний період, який визнає Господарський кодекс таким, що втратив чинність.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За інформацією депутата, законопроєкт №6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період було підтримано 248 голосами народних обранців.

Як наголошується у пояснювальній записці до проєкту закону, зміни, передбачені ним, спрямовані на удосконалення корпоративного управління в юридичних особах, заснованих на державній і комунальній власності, на підвищення інвестиційної привабливості країни, запровадження ефективних механізмів контролю за використанням об'єктів державної та комунальної власності, а також на усунення суперечностей між Цивільним кодексом України та актами спеціального законодавства.

Зокрема, пропонується визнати таким, що втратив чинність, Господарський кодекс України, положення якого переважно не мають регулятивного ефекту, є декларативними за своїм змістом, а також суперечать іншим нормативно-правовим актам та загальним засадам цивільного законодавства.