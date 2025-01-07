Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96

Консорціум HDMI Forum презентував на виставці CES 2025 стандарт HDMI 2.2, обіцяючи значне збільшення пропускної здатності та нові функції для покращення домашніх кінотеатрів. Новий стандарт забезпечує загальну пропускну здатність до 96 Гбіт/с, а також передбачає використання кабелю Ultra96 HDMI, необхідного для повного розкриття своїх можливостей.

У пресрелізі HDMI Forum підкреслюється підтримка HDMI 2.2 вищих роздільних здатностей та частоти оновлення, зокрема:

* 4K до 480 Гц;

* 8K до 240 Гц;

* 10K до 120 Гц.

Ці характеристики суттєво перевершують можливості кабелів HDMI 2.1, які наразі підтримують 4K із частотою до 120 Гц. Однак HDMI Forum визнає, що більшість користувачів навряд чи поспішатимуть з оновленням через обмежену кількість контенту у 8K. Попри це, з появою телевізорів 4K із частотою оновлення до 144 Гц та зростанням попиту на великі екрани, консорціум вважає важливим продовжувати розвивати стандарт HDMI.

Однією з найкорисніших функцій HDMI 2.2 є новий протокол Latency Indication Protocol (LIP), розроблений для покращення синхронізації аудіо та відео, особливо у конфігурації з багатьма пристроями, такими як AV-ресивери або саундбари. Хоча HDMI 2.1 та eARC вже зменшили проблеми із затримкою звуку та відео, HDMI Forum стверджує, що HDMI 2.2 зробить ще один крок уперед у забезпеченні безперебійного відтворення на всіх підключених пристроях.

Це оновлення може мінімізувати проблеми із затримкою, які часто виникають у користувачів зі складними домашніми кінотеатральними системами.

Окрім цього, для підтримки нових вимог щодо пропускної здатності HDMI Forum представив кабель Ultra96 HDMI, який постачатиметься з антифальсифікаційними мітками, щоб забезпечити покупців сертифікованими продуктами. Значок Ultra96 буде відображатися на упаковці, щоб допомогти споживачам ідентифікувати оригінальні кабелі.

За даними HDMI Forum, стандарт HDMI 2.2 стане доступним для всіх учасників HDMI 2.x у першій половині 2025 року. Однак для повного розкриття його потенціалу необхідно, щоб як телевізори, так і зовнішні пристрої підтримували нову специфікацію.Поки що новий стандарт є довгостроковою інвестицією у майбутнє систем домашніх розваг, особливо з огляду на попит на вищі роздільні здатності та частоту оновлення.