Британія розроблятиме для України новітній морський дрон

Уряд Сполученого Королівства спільно з Міністерством оборони оголосив про старт проєкту зі створення малопомітного морського дрона, призначеного для виконання бойових завдань в Україні та за її межами.

Пошук компаній для участі в розробці розпочнеться 22 січня 2025 року під час COOKSON Challenge Session у Лондоні. До співпраці запрошують партнерів із країн НАТО, держав «П'яти очей» (розвідувальний альянс) та українських фахівців.

«Якщо ви маєте досвід роботи з катерами та суднами, системами запуску, засобами ураження типу поверхня-поверхня, протиповітряними системами, морською навігацією із захистом GNSS, датчиками, інтеграторами, автономними системами або засобами зв'язку за межами прямої видимості, ця сесія може вас зацікавити», - зазначили у Міністерстві оборони Сполученого Королівства.

Проєкт передбачає створення невеликого штурмового корабля, здатного працювати в складних умовах, із модульним блоком озброєння, здатним виконувати автономні завдання навіть за втрати сигналу. Майбутній безпілотник повинен мати максимальну швидкість понад 40 вузлів за трибального стану моря, запас ходу близько 1300 км із повним навантаженням і автономність у 72 години, можливість нести кілька ракет із радіусом дії 30-100 км та бойовою частиною 80 кг. Дрон також має мати здатність оборонятись від інших дронів та гвинтокрилів.

Виробництво передбачає відносно низьку вартість і темп створення 2-3 дронів на місяць, з одночасною закупівлею сотні засобів ураження. Перші випробування дронів і боєприпасів розпочнуться наприкінці 2025 року.

Проєкт спиратиметься на британську промисловість із залученням міжнародних партнерів для прискорення виробництва та забезпечення потреб України.