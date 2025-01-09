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Німеччина надасть майже 50 керованих ракет для систем IRIS-T
18:05 09.01.2025 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у четвер пообіцяв подальшу підтримку Україні.
"Німеччина продовжує надавати Україні надійну та суттєву підтримку. Раніше оголошені шість систем IRIS-T будуть поставлені у 2025 році. Крім того, Німеччина надасть майже 50 керованих ракет для систем IRIS-T", - наводить слова Пісторіуса Міноборони ФРН.
У відомстві зазначили, що міністр оборони Пісторіус оголосив про подальшу підтримку на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України, включно з майбутнім розміщенням двох вогневих підрозділів Patriot і 200 солдатів бундесверу в Польщі на шість місяців для захисту логістичного центру НАТО для України.
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