Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина надасть майже 50 керованих ракет для систем IRIS-T

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") у четвер пообіцяв подальшу підтримку Україні.

"Німеччина продовжує надавати Україні надійну та суттєву підтримку. Раніше оголошені шість систем IRIS-T будуть поставлені у 2025 році. Крім того, Німеччина надасть майже 50 керованих ракет для систем IRIS-T", - наводить слова Пісторіуса Міноборони ФРН.

У відомстві зазначили, що міністр оборони Пісторіус оголосив про подальшу підтримку на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України, включно з майбутнім розміщенням двох вогневих підрозділів Patriot і 200 солдатів бундесверу в Польщі на шість місяців для захисту логістичного центру НАТО для України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2825
  0,0464
 0,11
EUR
 1
 43,5594
  0,1322
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0731  0,05 0,12 42,8262  0,08 0,18
EUR 43,5192  0,10 0,22 44,3546  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,08 0,19 42,3300  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес