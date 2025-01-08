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Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
10:33 08.01.2025 |
Новообраний президент Дональд Трамп провів у вівторок велику пресконференцію, під час якої серед іншого говорив про війну в Україні, НАТО і Росію.
Найбільше уваги в Україні привернули його слова про "шість місяців", які деякі видання трактували, як термін припинення вогню.
Утім, питання журналіста, на яке Трамп дає відповідь про шість місяців, не вдається розчути у записі.
Попереднє питання стосувалося зустрічі з Путіним. І на нього Трамп відповів, що вона відбудеться після його інавгурації 20 січня.
Після цього пролунало уточнювальне запитання, в якому вдається розчути лише слово "розмова" (conversion). На це Трамп відповідає, що сподівається, що у нього є шість місяців, а можливо й "набагато раніше ніж шість місяців".
Ані з запису пресконференції, ані з транскрипту не випливає, що Трамп казав про перемирʼя. Він, скоріше за все, мав на увазі перемовини з Путіним.
Пресконференція, яка пройшла у резиденції Трампа Мар-а-лаго у Флориді, мала бути присвячена інвестиціям у центри обробки даних у США.
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