Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців

Новообраний президент Дональд Трамп провів у вівторок велику пресконференцію, під час якої серед іншого говорив про війну в Україні, НАТО і Росію.

Найбільше уваги в Україні привернули його слова про "шість місяців", які деякі видання трактували, як термін припинення вогню.

Утім, питання журналіста, на яке Трамп дає відповідь про шість місяців, не вдається розчути у записі.

Попереднє питання стосувалося зустрічі з Путіним. І на нього Трамп відповів, що вона відбудеться після його інавгурації 20 січня.

Після цього пролунало уточнювальне запитання, в якому вдається розчути лише слово "розмова" (conversion). На це Трамп відповідає, що сподівається, що у нього є шість місяців, а можливо й "набагато раніше ніж шість місяців".

Ані з запису пресконференції, ані з транскрипту не випливає, що Трамп казав про перемирʼя. Він, скоріше за все, мав на увазі перемовини з Путіним.

Пресконференція, яка пройшла у резиденції Трампа Мар-а-лаго у Флориді, мала бути присвячена інвестиціям у центри обробки даних у США.