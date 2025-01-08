Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом

Під час проведення виставки CES 2025 компанія Intel анонсувала нові процесори Intel Core Ultra (Series 2). Вони орієнтовані як на мобільний сегмент, так і на творців і геймерів-ентузіастів. Ці чипи пропонують «передові вдосконалення штучного інтелекту, підвищену ефективність і продуктивність». Про це повідомляє ресурс Videocardz з посиланням на пресреліз Intel.

Для творців і ентузіастів ігор Intel представляє мобільні процесори серії Core Ultra 200HX і H. Разом з високою продуктивністю нам також обіцяють «істотне зниження енергоспоживання» та «потужне прискорення ШІ». Ці чипи можуть мати до 24 ядер для серії HX: 8 продуктивних (P-ядер) і 16 ефективних (E-ядер). Для серії H передбачено до 16 ядер: 6 P-ядер, 8 E-ядер і 2 малопотужних E -cores. Intel обіцяє до 41% кращу багатопотокову продуктивність для серії Intel Core Ultra 200HX порівняно з процесорами серії HX попереднього покоління.

Серія Intel Core Ultra 200H оснащена графічним процесором Intel Arc із 8 ядрами Intel Xe із розширенням Intel Xe Matrix Extensions (XMX) для прискорення штучного інтелекту, що забезпечує до 22% кращу ігрову продуктивність порівняно з попередниками. На всій платформі ці процесори забезпечують продуктивність до 99 TOPS при використанні GPU, CPU і NPU. Процесори серії Intel Core Ultra 200HX мають до 48 смуг PCIe (включаючи PCIe 4.0 і 5.0) для підключення дискретних графічних процесорів і накопичувачів.

Удосконалення упаковки призвело до зменшення загальних розмірів корпусу процесора на 33%, що дозволяє створювати тонкі та легкі конструкції без шкоди для продуктивності. Вибрані моделі Intel Core Ultra 200HX пропонуватимуть опції розгону для подальшого налаштування.

Крім того, Intel випускає енергоефективні мобільні процесори серії Intel Core Ultra 200U, які мають до 2 P-ядер і 8 E-ядер, GPU Intel Xe LPG і загальну продуктивність до 24 платформних TOPS.

Intel також розширює свою серію настільних процесорів Intel Core Ultra 200S 12 новими пропозиціями потужністю 65 Вт і 35 Вт. Вони мають до 8 P-ядер і 16 E-ядер.

Платформи Intel Core Ultra (Series 2) включають наступні функції та можливості:

* Швидкісну бездротову передачу даних Intel Wi-Fi 7 (5 Gig)

* Дротове з'єднання USB-C з підтримкою технології Thunderbolt 5 або Thunderbolt 4.

* Безперервна оптимізація мережевого підключення на основі ШІ за допомогою програмного забезпечення Intel Connectivity Performance Suite.

* Аудіо Intel Bluetooth LE з низьким енергоспоживанням.

* Можливість обмінюватися екранами, клавіатурою, мишею, пам'яттю та файлами з двома ПК за допомогою Thunderbolt

* Оптимізація ШІ

Компанія заявляє, що нові процесори Intel Core Ultra 9 демонструють покращення продуктивності в робочих навантаженнях ШІ порівняно з попереднім поколінням. Порівнюючи Intel Core Ultra 9 285H з 185H, продуктивність у 2,2 раза вища в системі комп'ютерного бачення Procyon AI, у 3,3 раза вища в Llama 3 8B і до 2,3 раза вища у Stable Diffusion 1.510.

Серед основних продуктів, представлених Intel на виставці CES 2025, є:

* Процесори серії Intel Core Ultra 200S/H/U (під кодовою назвою Arrow Lake).

* Процесори серії Intel Core 200S/H (кодові назви Bartlett Lake S і Raptor Lake H Refresh).

* Процесори серії Intel Core 100U (під кодовою назвою Raptor Lake U Refresh).

* Процесор Intel Core 3 і процесор Intel (під кодовою назвою Twin Lake).

Системи серії Intel Core Ultra 200V із платформою Intel vPro вже доступні, починаючи з 6 січня 2025 року. Системи серії Intel Core Ultra 200H і U з'являться з лютого 2025 року. Системи серії Intel Core Ultra 200HX стануть доступними в першій половині 2025 року. Процесори Intel Core Ultra 200S та OEM-системи на їх основі почнуть з'являтися з 13 січня 2025 року.