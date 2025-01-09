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Команда Трампа переглядає підхід до закінчення війни РФ проти України, - FT
22:41 09.01.2025 |
Команда новообраного президента США Дональда Трампа переглядає підхід до закінчення російської агресії в Україні. Європейські чиновники вже проводять обговорення цього питання з майбутньою адміністрацією США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Один з анонімних чиновників зазначив, що команда Трампа "одержима силою". За його словами, саме через це команда майбутнього президента США переглядає підхід до України.
"Уся команда одержима силою і хоче виглядати сильною, тому вони перекалібровують підхід до України", - сказав один із посадовців.
За даними видання, у команді Трампа ще не придумали, як вирішити конфлікт. Це, як вважає FT, може означати, що підтримка України триватиме і після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
Зауважимо, що ще до президентських виборів у США Трамп неодноразово заявляв, що швидко завершить війну в Україні. Він навіть стверджував, що зможе зробити це за одну добу.
Однак після виборів він більше не повторював цієї заяви, а його коментарі щодо ситуації в Україні стали значно менш конкретними. Проте призначений ним спецпредставник з питань війни в Україні Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News в середу заявив, що мета - зупинити конфлікт за "100 днів".
Водночас міністр закордонних справ Британії Девід Леммі раніше заявив, що Трамп поступово відмовляється від своїх заяв про те, що він зможе завершити війну Росії проти України за день. Та навіть зауважив, що очікування Трампа зсунулися в бік Великодня.
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