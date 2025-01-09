Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
14:20 09.01.2025 |
Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 500 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.
З відповідною заявою він виступив у Німеччині куди прибув, щоб востаннє очолити контактну групу з питань оборони України ("Рамштайн") перед тим, як залишити свою посаду.
Як писали раніше ЗМІ, це останній пакет військової допомоги Києву за часів адміністрації президента США Джо Байдена.
За словами Остіна, допомога включає додаткові ракети для української ППО, більше снарядів та більше ракет класу "повітря-земля" та іншого обладнання для підтримки українських F-16.
"Тут, у "Рамштайні", я сповнений рішучості зробити все можливе, щоб допомогти Україні жити в умовах свободи та безпеки - і створити справедливіший і гідніший світ. І наша спільна робота має тривати", - сказав глава Пентагону.
Він акцентував, основна істина полягає в тому, що боротьба України є важливою для всіх союзників.
"Як я сказав тут, на "Рамштайні", на нашій першій зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна є викликом вільним людям у всьому світі. І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самооборони. І це одна з найбільших справ нашого часу", - зазначив Остін.
Він заявив, що очолювати цю Контактну групу було однією з найбільших почестей у його житті та додав, що "з нетерпінням чекає на ще одну дуже продуктивну зустріч".
Допомога Україні від США
Нагадаємо, що протягом останніх тижнів у Байдена прискорилися щодо надання військової допомоги Україні перед тим як Дональд Трамп знову очолить Білий дім.
Так, наприкінці грудня Вашингтон оголосив про виділення Києву 2,5 мільярда доларів. Цей пакет американської військової допомоги став найбільшим із січня 2023 року.
Втім, у Пентагоні попередили, що адміністрація Байдена не встигне до вступу на посаду нового голови держави Трампа реалізувати всю суму в рамках схваленого навесні 2024 року Конгресом фінансування допомоги для України й залишиться "декілька" мільярдів доларів.
Тож після інавгурації Трампа розпоряджатися всією залишковою сумою буде вже його адміністрація.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
|Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
|Рада відхилила законопроєкт про Вищий адмінсуд, створення якого є маяком МВФ
|Верховна Рада ухвалила закон про регулювання підприємницької діяльності, який скасовує Господарський кодекс
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96