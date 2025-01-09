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АНАЛІТИКА

Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу

 

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідний законопроєкт №12093 у першому читанні на засіданні у четвер підтримав 231 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram. Законопроєкт ще мають розглянути у другому читанні, тож до нього можуть внести зміни.

У пояснювальній записці до проєкту документа необхідність його ухвалення пояснюється тим, що "у 2024 році понад 6 000 000 військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані" вчасно.

Неуточнення персональних даних у вказаний строк без поважних причин є адміністративним правопорушенням (ст.ст. 210, 210-1 КУпАП), за яке передбачена адміністративне стягнення - штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн.

Відтак, автори законопроєкту пропонують надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального розміру (8500 грн).

Для цього військовозобов'язані зможуть подати заяву через Електронний кабінет військозобов'язаного, призовника, резервіста.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов'язаних громадян", - вважають автори законопроєкту.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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