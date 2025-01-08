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АНАЛІТИКА

NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»

09:50 08.01.2025 |

Новини IT

 

NVIDIA анонсувала відеокарти сімейства Blackwell, які без перебільшення можна назвати довгоочікуваними. GeForce RTX 5090 коштує не так багато, як стверджували витоки.


На CES 2025 NVIDIA представила чотири десктопних відеокарти: RTX 5090 з рекомендованою ціною $1999, RTX 5080 ($999, ціна RTX 4080 Super), RTX 5070 Ti ($749) та RTX 5070 ($549). Нове покоління отримало інтерфейс PCIe 5.0, пам'ять GDDR7 та DisplayPort 2.1a. Усі карти RTX 50xx мають 16-контактний роз'єм живлення, як і передбачалося.

NVIDIA GeForce RTX 5090 заснована на графічному процесорі GB202 з 21 760 ядрами CUDA - це перша відеокарта GeForce, яка перевищила позначку 20 тис. ядер. Флагманська відеокарта стала єдиною моделлю, оснащеною 512-бітною шиною пам'яті та 32 ГБ пам'яті GDDR7. Вона споживає 575 Вт - на 125 Вт більше, ніж для RTX 4090.

NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»

 Процесор Blackwell GB202 / Презентація NVIDIA на CES 2025

Флагман отримав новий дизайн Founders Edition. Цікаво, що попри потужність та велетенське споживання енергії RTX 5090 займає лише два слоти завдяки новому дизайну системи охолодження 3D Vapor Chamber та невеликій друкованій платі.

NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»

 Будова RTX 5090 Founders Edition / NVIDIA

RTX 5080 отримала GPU GB203 із 10 752 ядрами CUDA - це повна конфігурація чипа. NVIDIA оснастила її 16 ГБ пам'яті GDDR7 на 256-бітній шині. Примітно, що це єдина модель у серії RTX 50 з найшвидшою пам'яттю 30 Гбіт/с. RTX 5080 має TDP 360 Вт - на 40 Вт більше, ніж у попередниці.

NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»

 

NVIDIA RTX 5070 Ti має GB203 з 8960 ядер CUDA та 16 ГБ пам'яті GDDR7. NVIDIA також анонсувала відеокарту RTX 5070, яку назвала «удвічі швидшою за RTX 4070». За даними словами компанії, вона отримала «продуктивність RTX 4090» у завданнях штучного інтелекту за третину ціни останньої. Молодша з представлених відеокарт матиме 12 ГБ пам'яті та пропускну здатність 572 ГБ/с. Її чип GB205 містить 6144 ядер CUDA.

NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»

 Ціна відеокарт NVIDIA RTX 50xx / NVIDIA

Нові відеопроцесори виготовлені за техпроцесом TSMC 4NP. NVIDIA RTX 5090 та 5080 вийдуть 30 січня, а обидві RTX 5070 з'являться в лютому. Відеокарти Blackwell ексклюзивно отримають DLSS 4.

NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»

 
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: NVIDIA
 

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