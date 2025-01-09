Рада відхилила законопроєкт про Вищий адмінсуд, створення якого є маяком МВФ

Верховна Рада у четвер, 9 січня, відхилила урядовий законопроєкт №12368 про створення Вищого адміністративного суду за прикладом Вищого антикорупційного суду. Замість нього депутати підтримали у першому читанні альтернативний законопроєкт №12368-1 Сергія Власенка, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

"Здається, тут буде проблема з відповідністю вимогам МВФ", - написав Железняк.

Законопроєкт депутата Власенка (Батьківщина) передбачає створення не єдиного Вищого адмінсуду, а двох окремих судів: Київського міського окружного адміністративного суду (перша інстанція) та Київського міського апеляційного адміністративного суду (апеляційна інстанція).

Київський міський окружний адміністративний суд у випадку ухвалення законопроєкту в чинній редакції розглядатиме справи з оскарження актів Кабінету міністрів України, міністерств, Національного банку, справи щодо державного регулювання у сфері медіа, реєстрації політичних партій, діяльності антикорупційних органів тощо, адміністративні справи, пов'язані з рішеннями Антимонопольного комітету України, державного фінансування політичних партій, інші справи з місцем перебування сторін у межах міста Києва.

Законопроєкт передбачає, що конкурси на посади суддів в адміністративні суди проводяться за правилами, встановленими законом "Про судоустрій і статус суддів".

Урядовий законопроєкт пропонував створення окремої експертної ради при Вищій кваліфікаційній комісії суддів для оцінки доброчесності та професійної компетентності кандидатів на посади суддів Вищого адмінсуду.