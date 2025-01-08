Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів

Засновник Meta Марк Цукерберг оприлюднив відеозвернення, де заявив, що цензура на платформах компанії зайшла занадто далеко. Тепер вона відмовиться від послуг сторонніх фактчекерів і зніме обмеження на обговорення таких тем, як імміграція, гендер і гендерна ідентичність.

"Настав час повернутися до витоків у питанні свободи вираження", - заявив Цукерберг. Фактчекерів він назвав "занадто політично упередженими".

Джоел Каплан, який тепер відповідає за глобальну політику Meta, написав, що довіра компанії до незалежних модераторів ґрунтувалася на добрих намірах, але зайшла надто далеко, і забагато нешкідливого контенту піддається цензурі.

Тепер у фейсбуці, інстаграмі та Threads діятиме система community notes, аналогічна тій, що вже існує в X, колишньому твіттері.

Перевірку точності постів віддадуть на розсуд користувачів: вони зможуть додавати до суперечливих висловлювань примітки, що розширюють контекст і роз'яснюють, де автор може помилятися. Примітки можна буде оцінювати.

Community notes обіцяють запустити в найближчі місяці. Поки що, як і в X, можливість стати автором приміток буде тільки у користувачів зі США.

У своєму зверненні Цукерберг згадав цензуру в різних країнах, зокрема в Європі, і назвав США країною з найвищим рівнем конституційного захисту свободи слова. Він заявив, що працюватиме з обраним президентом Трампом над тим, щоб протистояти тиску іноземних урядів на американські компанії та їхнім вимогам посилити цензуру.

Meta скасує обмеження за темами, серед яких - імміграція, гендер і гендерна ідентичність. Як вважає Цукерберг, інструмент, який мав розширити інклюзивність, став використовуватися, щоб "заткнути" людей з іншою думкою.

"Неправильно, що деякі речі можна говорити по телевізору або на засіданні Конгресу, але не можна на наших платформах", - наголосив Цукерберг.

Автоматичні фільтри, які раніше використовувалися, щоб виявити порушення правил спільноти, тепер будуть використовуватися тільки для боротьби з важкими порушеннями - тероризмом, наркоторгівлею та експлуатацією дітей. Для боротьби з менш серйозними порушеннями залишаться скарги інших користувачів.

"Проблема комплексних систем у тому, що вони роблять помилки. Навіть якщо вони ненавмисно піддають цензурі всього 1% постів, це все одно мільйони людей", - наголосив він.

Зміни політики компанії відбуваються на тлі підготовки до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.

Трамп люто критикував Meta за підхід у модерації контенту і в березні 2024 року навіть назвав фейсбук "ворогом народу". Він і його союзники-республіканці закидали Meta цензуру правих поглядів.

Однак у листопаді Цукерберг вечеряв у Трампа в маєтку Мар-а-Лаго, а Meta пожертвувала мільйон доларів на інавгурацію обраного президента.

У своєму відеозверненні Цукерберг назвав останні вибори у США переламною точкою, яка "знову ставить на перше місце свободу слова".

Вже після того, як Цукерберг оголосив про зміни, Трамп у виступі на пресконференції сказав, що вражений цим рішенням і що Meta "пройшла довгий шлях".

Учасники кампаній проти мови ворожнечі в інтернеті з тривогою відреагували на ці зміни - і припустили, що за ними стоїть намагання "підлаштуватися" під Трампа.

"Заява Цукерберга - це відверта спроба загравати з новою адміністрацією Трампа, і це може мати шкідливі наслідки", - заявила Ава Лі з Global Witness, групи, яка каже, що прагне притягнути великі технологічні компанії до відповідальності.

"Заяви про запобігання "цензурі" - це політичний крок, спрямований на те, щоб уникнути відповідальності за ненависть і дезінформацію, яку заохочують і поширюють платформи", - додала вона.