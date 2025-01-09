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Рада продовжила термін звільнення військових від кримінальної відповідальності за СЗЧ
14:32 09.01.2025 |
Верховна Рада підтримала продовження строку для добровільного повернення із самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року, повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.
"Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення з СЗЧ до 1 березня", - написала Верещук у телеграмі.
Верещук подякувала народним депутатам за "конструктивність та оперативність".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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