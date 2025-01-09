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В Україну надійшли перші 10 БТР Lynx
18:02 09.01.2025 |
Перші 10 бронетранспортерів Lynx IFV прибули в Україну для проходження випробувань, повідомив у мережі Х канал German Aid to Ukraine з посиланням на генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера.
"Генеральний директор Rheinmetall Паппергер підтвердив FAZ, що перший Lynx IFV було поставлено в Україну наприкінці 2024 року. Тепер IFV проходитиме випробування в Україні, перш ніж буде розміщено серійне замовлення", - ідеться в повідомленні.
Також у повідомленні зазначили, що немає жодних подробиць, як фінансуватиметься таке замовлення, оскільки відповідне замовлення з розумною кількістю бойових машин піхоти обійдеться в сотні мільйонів євро.
Пізніше German Aid to Ukraine повідомили, що постачання бронетранспортерів не було профінансовано Rheinmetall.
"Речник Rheinmetall повідомив мені сьогодні, що постачання Lynx IFV(s) в Україну не фінансувалося Rheinmetall. Отже, найімовірнішими кандидатами є уряд Німеччини або уряд України", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що найбільший виробник військової техніки в Німеччині, концерн Rheinmetall, має намір відкрити в Україні виробництво броньованих транспортних засобів, зокрема бронетранспортерів Fuchs.
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