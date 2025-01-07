США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією

США додали Tencent, одного з найбільших світових видавців ігор, що володіє частками в багатьох ігрових студіях по всьому світу, до чорного списку. Компанію звинувачують у зв'язках із китайською армією, повідомляє Bloomberg.

До чорного списку США також потрапила Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) - найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, головним клієнтом якого є Tesla. Обидві компанії вже опублікували заяви, в яких заперечують будь-які зв'язки з китайською армією.

Попри офіційні заяви, акції Tencent і CATL почали знижуватися. Цінні папери Tencent втратили 7% вартості - це найбільше падіння з жовтня 2024 року. Акції CATL подешевшали на 3%.

Включення до такого чорного списку не передбачає жорстких санкцій чи інших серйозних обмежень, проте уряд США закликає компанії обмежити співпрацю зі структурами зі списку. Окрім постачання акумуляторів для Tesla, CATL співпрацює з багатьма іншими автовиробниками, зокрема Volkswagen, Stellantis, BMW, а також низкою китайських компаній.

Водночас Tencent повністю володіє Riot Games, творцями League of Legends, має велику частку в Epic Games, розробників Fortnite, а також у Larian Studios, FromSoftware, Krafton та навіть розглядає можливість допомогти сім'ї Гіймо викупити Ubisoft.