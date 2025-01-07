Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією

 

США додали Tencent, одного з найбільших світових видавців ігор, що володіє частками в багатьох ігрових студіях по всьому світу, до чорного списку. Компанію звинувачують у зв'язках із китайською армією, повідомляє Bloomberg.

До чорного списку США також потрапила Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) - найбільший у світі виробник акумуляторів для електромобілів, головним клієнтом якого є Tesla. Обидві компанії вже опублікували заяви, в яких заперечують будь-які зв'язки з китайською армією.

Попри офіційні заяви, акції Tencent і CATL почали знижуватися. Цінні папери Tencent втратили 7% вартості - це найбільше падіння з жовтня 2024 року. Акції CATL подешевшали на 3%.

Включення до такого чорного списку не передбачає жорстких санкцій чи інших серйозних обмежень, проте уряд США закликає компанії обмежити співпрацю зі структурами зі списку. Окрім постачання акумуляторів для Tesla, CATL співпрацює з багатьма іншими автовиробниками, зокрема Volkswagen, Stellantis, BMW, а також низкою китайських компаній.

Водночас Tencent повністю володіє Riot Games, творцями League of Legends, має велику частку в Epic Games, розробників Fortnite, а також у Larian Studios, FromSoftware, Krafton та навіть розглядає можливість допомогти сім'ї Гіймо викупити Ubisoft.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1959
  0,1070
 0,25
EUR
 1
 43,9091
  0,5744
 1,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес