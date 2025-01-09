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Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
23:59 08.01.2025 |
Кіт Келлог, який стане спецпредставником США по Україні, хоче знайти рішення для завершення війни. Його мета - зробити це за 100 днів.
Як передає РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі Fox News.
Келлог підтримав критику обраного президента США Дональда Трампа на адресу президента США Джо Байдена. За словами майбутнього спецпредставника, головна помилка Байдена полягає в тому, що він жодного разу за більш ніж два роки повномасштабної війни не поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Президент (Трамп - ред.) робить одну чудову річ - він розмовляє як із противниками, так і з союзниками. І він знає, що це непросто, але він дійсно знає, що потрібно говорити з людьми, щоб досягти кінцевого результату, і саме це він і збирається зробити", - підкреслив Келлог.
Він уточнив, що американські чиновники створять "необхідні умови", щоб Трамп міг поговорити як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.
"Я думаю, що вони прийдуть до прийнятного рішення в найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні, на професійному рівні, я б сказав, давайте позначимо 100 днів і будемо рухатися. І подивимося, як ми можемо зробити це в найближчій перспективі, щоб переконатися, що рішення буде міцним, стійким і що ця війна закінчиться, щоб ми припинили криваву бійню", - зазначив майбутній спецпредставник.
Він пояснив, що завершення війни Росії проти України важливе для національної безпеки США і є частиною американських інтересів.
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