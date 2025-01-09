Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів

 

Кіт Келлог, який стане спецпредставником США по Україні, хоче знайти рішення для завершення війни. Його мета - зробити це за 100 днів.

Як передає РБК-Україна, про це Келлог заявив в ефірі Fox News.

Келлог підтримав критику обраного президента США Дональда Трампа на адресу президента США Джо Байдена. За словами майбутнього спецпредставника, головна помилка Байдена полягає в тому, що він жодного разу за більш ніж два роки повномасштабної війни не поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Президент (Трамп - ред.) робить одну чудову річ - він розмовляє як із противниками, так і з союзниками. І він знає, що це непросто, але він дійсно знає, що потрібно говорити з людьми, щоб досягти кінцевого результату, і саме це він і збирається зробити", - підкреслив Келлог.

Він уточнив, що американські чиновники створять "необхідні умови", щоб Трамп міг поговорити як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я думаю, що вони прийдуть до прийнятного рішення в найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні, на професійному рівні, я б сказав, давайте позначимо 100 днів і будемо рухатися. І подивимося, як ми можемо зробити це в найближчій перспективі, щоб переконатися, що рішення буде міцним, стійким і що ця війна закінчиться, щоб ми припинили криваву бійню", - зазначив майбутній спецпредставник.

Він пояснив, що завершення війни Росії проти України важливе для національної безпеки США і є частиною американських інтересів.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2361
  0,0064
 0,02
EUR
 1
 43,4272
  0,4495
 1,02

Курс обміну валют на вчора, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0233  0,02 0,04 42,7500  0,02 0,04
EUR 43,6167  0,09 0,21 44,4246  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2250  0,02 0,04 42,2400  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес