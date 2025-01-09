Україна отримає 30 тисяч безпілотників від Британії та союзників по НАТО

Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників.

Про це повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства, передає "Європейська правда".

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про цю подію разом з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні оборонної контактної групи, яке відбулося у четвер, 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Як розповіли в оборонному відомстві Британії - 30 тисяч безпілотників будуть відправлені в Україну після того, як міжнародна "коаліція дронів", очолювана Великою Британією і Латвією, уклала контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько $55,3 млн).

Зазначається, що фінансування нових безпілотників надходить від Великої Британії, Данії, Нідерландів, Латвії та Швеції.

Нагадаємо, у червні Британія і Латвія від імені "коаліції дронів" оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

У липні країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.

У листопаді міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що цьогоріч країни "коаліції дронів" виділять на підтримку сил оборони України 1,8 млрд євро.

Вже наприкінці грудня заступник міністра оборони Британїі Люк Поллард заявив, що країни "коаліції дронів" та "морської коаліції" у рамках формату "Рамштайн" з січня почнуть масово постачати Україні безпілотники різного типу, йдеться про масштаби на "десятки тисяч" апаратів.