Готували підпали торгових центрів в Україні та на території країн ЄС: Викрито агентурну групу ФСБ РФ, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Україні та Євросоюзі. У результаті спецоперації у різних регіонах нашої держави нейтралізовано агентурну групу ФСБ, яка готувала підпали у місцях масового перебування людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Затримання групи агентів

Як зазначається, під час комплексних заходів на Прикарпатті затримано організатора ворожого осередку та його спільника. Зловмисники діяли у складі злочинного угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ.

До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об'єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв'язки у кримінальних колах.

До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі.

За даними слідства, фігуранти за гроші вербували кандидатів на вчинення підпалів цивільних об'єктів. Для пошуку потенційних виконавців використовували особисті зв'язки у кримінальних колах.

Підпали для дискредитації України в ЄС

"Щоб "відрядити" завербованих підпалювачів за кордон, фігуранти готували для них підроблені документи. Зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб. Таким чином агентура РФ планувала незаконно переправляти своїх спільників за межі України та "легалізувати" їх на території ЄС", - розповіли в СБУ.

Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об'єктів на камери власних телефонів для подальшого "звіту" до ФСБ.

"За задумом ворожих спецслужб, підпали торгівельних центрів, складських приміщень або об'єктів критичної інфраструктури, повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію, дискредитувати Україну та її громадян на світовій арені. Окрім того, зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами, зменшити надання допомоги, яка необхідна для підтримки у складні воєнні часи", - зазначили в пресслужбі Нацполіції.

Вказано, що оплату за виконану роботу здійснювалася частинами - спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу й обов'язкового підтвердження у публікаціях медіа. Для ускладнення процесу відслідковування транзакцій, усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих "мулів", які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки.

Проведено 40 обшуків

За оперативними даними правоохоронців, найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі.

18 липня співробітники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполіції, контррозвідки СБУ, ГУР Міноборони за силової підтримки полку поліції особливого призначення та ТОР спільно з Офісом Генерального прокурора провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв'язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб.

Під час обшуків у помешканнях, автомобілях та гаражних приміщеннях фігурантів вилучено:

* мобільні телефони, флеш-накопичувачі, чорнові записи та підроблені документи, які використовували у підривній діяльності;

* автомат АК, пістолети, зокрема Glock 19 з набоями та глушниками;

* банківські картки та великі суми готівки, які витрачали на вербування потенційних підпалювачів.

Підозри агентурній групі ФСБ

Наразі організатору агентурної групи ФСБ та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України, серед них:

* ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

* ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років ув'язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до відповідальності, а також збір доказової бази щодо перевірки причетності фігурантів до інших епізодів пожеж у торговельних центрах на території країн ЄС.