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Св. Франциск Асізський
На «Рамштайні» узгодили плани підтримки України до 2027 року
14:47 09.01.2025 |
Союзники у рамках формату "Рамштайн" узгодили плани підтримки України. Йдеться про плани розвитку обороноздатності України до 2027 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.
США опублікували спільну заяву лідерів восьми коаліцій у рамках "Рамштайну". Союзники України, виконуючи зобов'язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони розроблені коаліціями для оптимізації зусиль з надання допомоги Україні, підтримки розвитку надійної оборони та спроможності стримування, а також сприянню взаємодії України з НАТО.
"Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості", - йдеться в заяві.
Наголошується, що країни-партнери планують тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти не лише у воєнний час, але й після нього. Це включає пожертвування, закупівлі, інвестиції та зусилля з розширення промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України.
"Коаліції також планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці детальні плани для підтримки термінових і довгострокових потреб, оскільки Україна захищається від майбутньої російської агресії та стримує її", - заявили союзники.
Реакція Пентагону
На засіданні Контактної групи з питань оборони України глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що робота коаліцій допомогла Україні швидше отримувати допомогу, яку надають партнери.
"Ми створили вісім коаліцій за можливостями. Їх очолюють 14 країн, а також Україна. У тісному партнерстві з нашими національними директорами з озброєнь ці нові коаліції гарантують, що наша підтримка буде скоординованою, ефективною та стійкою", - сказав він.
Як наголосив Остін, коаліції продовжать підтримувати нагальні потреби України на полі бою та допоможуть стримувати російську агресію у довгостроковій перспективі, поки реалізуються критичні реформи щодо мобілізації та в інших сферах.
Головні цілі України
Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, головне завдання України - збалансувати нагальні потреби армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку Сил оборони. Також триває робота над тим, щоб ЗСУ були повністю сумісні з силами НАТО.
34 країни вже стали частиною коаліцій. Згідно з узгодженими дорожніми картами, основні напрямки роботи:
* забезпечення військової допомоги;
* організація закупівель;
* залучення інвестицій;
* підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.
"Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", - додав Умєров.
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