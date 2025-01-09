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АНАЛІТИКА

На «Рамштайні» узгодили плани підтримки України до 2027 року

 

Союзники у рамках формату "Рамштайн" узгодили плани підтримки України. Йдеться про плани розвитку обороноздатності України до 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони США.

США опублікували спільну заяву лідерів восьми коаліцій у рамках "Рамштайну". Союзники України, виконуючи зобов'язання від 12 липня 2024 року, погодили вісім дорожніх карт. Вони розроблені коаліціями для оптимізації зусиль з надання допомоги Україні, підтримки розвитку надійної оборони та спроможності стримування, а також сприянню взаємодії України з НАТО.

"Ці дорожні карти є суттєвим кроком уперед у підтримці України нашими країнами, інформують про продовження роботи коаліцій можливостей, а також надсилають важливий сигнал попиту оборонній промисловості", - йдеться в заяві.

Наголошується, що країни-партнери планують тісно співпрацювати з Україною, щоб допомогти не лише у воєнний час, але й після нього. Це включає пожертвування, закупівлі, інвестиції та зусилля з розширення промислової бази, в тому числі шляхом залучення внутрішнього виробництва та можливостей підтримки оборонної промисловості України.

"Коаліції також планують постійно вдосконалювати та інтегрувати ці детальні плани для підтримки термінових і довгострокових потреб, оскільки Україна захищається від майбутньої російської агресії та стримує її", - заявили союзники.

Реакція Пентагону

На засіданні Контактної групи з питань оборони України глава Пентагону Ллойд Остін наголосив, що робота коаліцій допомогла Україні швидше отримувати допомогу, яку надають партнери.

"Ми створили вісім коаліцій за можливостями. Їх очолюють 14 країн, а також Україна. У тісному партнерстві з нашими національними директорами з озброєнь ці нові коаліції гарантують, що наша підтримка буде скоординованою, ефективною та стійкою", - сказав він.

Як наголосив Остін, коаліції продовжать підтримувати нагальні потреби України на полі бою та допоможуть стримувати російську агресію у довгостроковій перспективі, поки реалізуються критичні реформи щодо мобілізації та в інших сферах.

Головні цілі України

Як пояснив міністр оборони Рустем Умєров, головне завдання України - збалансувати нагальні потреби армії під час війни із довгостроковими цілями розвитку Сил оборони. Також триває робота над тим, щоб ЗСУ були повністю сумісні з силами НАТО.

34 країни вже стали частиною коаліцій. Згідно з узгодженими дорожніми картами, основні напрямки роботи:

* забезпечення військової допомоги;
* організація закупівель;
* залучення інвестицій;
* підтримка української оборонної промисловості та її розвитку.

"Це також важливий сигнал українській оборонній промисловості: попит на озброєння та техніку є, і він дуже високий", - додав Умєров.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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