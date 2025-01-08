На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року

Очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі формату "Рамштайн" у Німеччині планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей", на якій мають окресилити плани з підтримки України на період до 2027 року.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону, пише "Європейська правда".

У спілкуванні зі ЗМІ представники відомства повідомили, що Остін під час засідання Контактної групи з оборони України планує зібрати разом країн-лідерів восьми "коаліцій спроможностей", що опікуються певними сферами допомоги (лідерами у кожній є щонайменш дві країни НАТО), та окреслити план підтримки України на період до 2027 року для розбудови "надійних сил стримування".

"Лідери цих коаліцій мають підтримати "дорожні карти", у яких будуть окреслені охоплюватимуть потреби та цілі України за такими напрямками як повітряні сили, бронетехніка, артилерія, розмінування, дрони, інтегрована ППО і ПРО, інформаційні технології та морська безпека на період до 2027 року. Ці дорожні мапи мають на меті допомогти донорам спланувати і забезпечити сталу підтримку України", - розповіли у Пентагоні.

На питання журналістів про побоювання, що зі зміною адміністрації у Білому домі формат "Рамштайн" може опинитись під питанням, представники Пентагону зазначили, що багатосторонній характер цього майданчика і "коаліції спроможностей" у його рамках допоможуть підтримувати стійкість ініціативи у майбутньому.

Очільник Пентагону Ллойд Остін вже вилетів до Німеччини для участі у засіданні формату "Рамштайн" 9 січня.

Раніше неофіційно повідомляли, що у цей день адміністрація Джо Байдена має намір оголосити про останній свій пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість - члени НАТО.

На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.

Міністр оборони України Рустем Умєров сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.